Este miércoles Ángel Valencia, integrante de la quina de candidatos de la Corte Suprema a Fiscal Nacional, respondió a los dichos de Marta Herrera, quién aseguró que el abogado estuvo "en una comida con gente vinculada al mundo de la UDI".

Las declaraciones surgen durante una entrevista de herrera con CNN, donde fue consultada sobre si fue o no contactada por algún senador durante su candidatura como fiscal nacional.

"Tenía algunos contactos más bien intermediarios de senadores que me iban a apoyar, y lo que era bastante público del senador que asumió como vocero de la bancada de la UDI, que simplemente no me iban a escuchar, porque ellos ya tenían tomada su decisión", declaró.

En ese contexto, la abogada detalló que se enteró "de una comida con el candidato (Ángel) Valencia con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles".

Sin embargo, aseguró que este encuentro fue "en el día de mi nominación y en ella participó Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, estaba el señor Valencia y otras personas".

Respecto de estos dichos, Ángel Valencia señaló que la comida se realizó el 14 de diciembre, en el contexto de la celebración de los seis años de la carrera de Derecho en la Universidad San Sebastián, donde trabaja como docente.

"Fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial", sostuvo a CNN, remarcando demás que esta se realizó en la casa del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Andrés Chadwick.

"En la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, solo profesores", sentenció.