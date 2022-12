Comparte

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, abordó esta jornada la idea del expresidente Sebastián Piñera para los consejeros constituyentes, la cual no comparte en absoluto y espera que eso no entorpezca en la elección de los candidatos.

Recordar que tras juntarse con los timoneles de Chile Vamos, el exjefe de Estado admitió que sería importante conocer la opinión de los exmandatarios en este proceso y no se cerró a ser parte de los expertos que compongan el Consejo Constitucional.

Ante esto, la parlamentaria expresó que “el rol de buscar a los mejores candidatos para lo que será este consejo constitucional le corresponde a los partidos políticos y no al ex Jefe de Estado Sebastián Piñera, él cumplió un rol en nuestro país, fue Presidente de la República en dos oportunidades, pero ahora no tiene porque interferir en la búsqueda de candidatos, no le corresponde, no es su misión y no parece que sea lo correcto tampoco”.

Después, afirmó que "acá somos los partidos políticos y las nuevas dirigencias que estamos hoy en la política activa, los que tenemos que buscar a los mejores candidatos, los que estamos en los territorios, en nuestras regiones, en nuestros distritos, quienes conocemos la realidad de cada una de nuestras zonas y no un ex presidente de la República”.

Asimismo, la legisladora sostuvo que "espero que al menos en Renovación Nacional (RN) la opinión de él sea solo eso, y que no sea finalmente él quien designe a los candidatos, porque sería un error tremendo, quiero recordar que terminó su mandato con una fuerte desaprobación por parte de la ciudadanía, y eso también tiene que ser una lectura por parte de las dirigencias de los partidos políticos, particularmente de Chile Vamos”.

Finalmente, la diputada Flores advirtió que "por algo la ciudadanía no está de acuerdo con la mirada y la visión política del ex presidente, por lo tanto, si queremos tener éxito en estas próximas elecciones tenemos que ser quienes estamos en la política activa los que elijamos a los candidatos y no quienes ya están más bien fuera de la política”.