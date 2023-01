Su clasismo indigna, pero no me sorprende. Que no quieran al pueblo presente en el debate tampoco, porque arriesgan sus negociados truchos.

Pero que venga quien fuera conocido como Manuel Nosé Ossandón a decir quién sabe y quién no, es un meme. @mjossandon https://t.co/arOxL57V0m pic.twitter.com/86dwlWyYHD