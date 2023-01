Comparte

Este sábado se realiza el Comité Central del Partido Socialista y el Consejo Nacional del Partido Por la Democracia (PPD), donde los conglomerados evaluarán ir a las elecciones de consejeros constituyentes en una lista con Apruebo dignidad o en dos.

En la instancia del PPD intervino de forma virtual el ex presidente Ricardo Lagos, quien se mostró a favor de ir en dos listas para darle "mayor fuerza al Gobierno".

El ex mandatario reflexionó sobre el rol de la Concertación: "Hemos conquistado una democracia y estamos aquí para defenderla. En ese sentido no es dramático que, para defender una coalición de Gobierno, entendamos que el PPD, como ha dicho nuestra presidenta (Natalia Piergentili) debe ser capaz de encabezar un amplio conglomerado en donde demócrata cristianos, radicales, socialistas democráticos y, por qué no, aquellos del liberalismo que son liberales en el auténtico sentido de la expresión".

Junto con lo anterior, señaló: "No consideramos esto un drama, porque siempre en estas izquierdas han existido estas dos almas, y ahí yo creo entonces que, sin dramatismos, esperemos también que la decisión que el Partido Socialista tome, nos ayude a que también estén de este lado",

"La definición es clara. Me parece en consecuencia que, precisamente, para dar más fuerza al Gobierno tiene que haber una expresión fuerte y solidaria de Socialismo Democrático que el PPD está llamado a encarnar junto a las otras fuerzas. Confío que así será, no es primera vez que hay este debate en las izquierdas. Es un debate permanente, pero ese debate las izquierdas ya lo tuvimos hace 30 años. Podemos repetir ahora con más fuerza, convicción, para poder tener una posibilidad real de fortalecer un sistema democrático que en el mundo está en peligro”, finalizó Lagos.

