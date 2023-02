Comparte

Heraldo Muñoz dijo apoyar "decididamente" el ofrecimiento de nacionalidad y residencia a los nicaragüenses desterrados por el régimen de Daniel Ortega.

"Me parece una expresión de solidaridad por personas apátrida, que han quedado sin nacionalidad, un derecho fundamental, por el régimen dictatorial de Nicaragua", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

En este contexto, al excanciller se le consultó sobre los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien, sobre esta materia, expresó que "le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas del país”.

"Chile puede preocuparse de las prioridades nacionales, pero también de las prioridades de los asuntos internacionales. Una cosa no exime la otra", señaló Muñoz. Y agregó que "es absurdo decir ‘hay que preocuparse de las prioridades nacionales’, como si debiéramos descuidar toda cuestión en materia internacional".



"Un régimen que ha tenido a todos estos presos políticos, que luego los expulsa, que les quita la nacionalidad, que les incauta sus bienes y que dice que son prófugos de la Justicia, a mí me parece que es un régimen dictatorial que tiene que ser condenado por cualquiera que tenga un cierto aprecio por los derechos humanos y quienes no lo hacen… sus declaraciones hablan por sí mismas", concluyó.