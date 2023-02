Comparte

El diputado Leonardo Soto (PS) cree que un cambio de gabinete debería producirse dentro de las dos próximas semanas. Y en favor de la coalición del Socialismo Democrático.

"Se nos vino marzo y es momento de hacer evaluaciones. Un año es un periodo de tiempo razonable para ver qué ha funcionado en el gobierno, qué no funciona y qué ha sido un desastre", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"En este marco todos los gobiernos, y este gobierno igualmente, tiene la necesidad de hacer algún ajuste del gabinete, tanto a nivel ministerial como también a nivel de subsecretarios de los ministerios, y también a las autoridades regionales y provincial", sostuvo.

"Se tiene que mejorar la gestión de gobierno, los resultado en términos de valoración del gobierno no son positivos. El gobierno tiene una valoración según las encuestas inferior al 30%", lo que también afectaría las reformas, opinó el parlamentario.

Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático

Soto cree que es importante equilibrar las coaliciones al interior del Gobierno, y una la estaría haciendo mejor que la otra.

"Estos dos pilares tienen que estar equilibrados, tienen que estar firmes, sólidos, para poder producir una gestión de gobierno que sea efectiva", dijo. "Evidentemente la gestión del gobierno tiene falencias, por eso no tenemos los resultados, por eso las encuestas no nos acompañan".

"Por eso si se mejora la gestión los integrantes del Socialismo Democrático… en general tienen una mirada de la gestión de gobierno mucho más efectiva, de cambio real, tienen una mayor solvencia e incluso experiencia", afirmó.

"Basta ver cómo mejoró el gabinete político cuando entró Carolina Tohá o Ana Lya Uriarte o el subsecretario Monsalve en Interior. Eso es lo que nosotros queremos, que el estilo de gestión de los representantes del Socialismo Democrático también se exprese a nivel de subsecretaría de gobierno, donde tenemos una representación no superior al 20% de las subsecretarías de gobierno y también a nivel de gobiernos regionales, donde hoy hay un predominio de personas que no han tenido la visibilidad o no tienen las capacidades para poder liderar los procesos de cambio a nivel local. Y eso tiene que mejorar y la manera de hacerlo es que el Presidente haga un ajuste en todos los niveles de gobierno al inicio de este segundo año", concluyó.