Este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió en La Mañana de Agricultura a los plazos fijados para discutir y aprobar 15 proyectos de ley enfocados a la seguridad.

"Tuvimos una reunión con la ministra del Interior y la ministra de la Segpres en La Moneda con el presidente del Senado para ponernos de acuerdo y el resultado fue bastante bueno. En tres meses vamos a aprobar 15 proyectos de seguridad, proyectos importantes", anunció.

"Esto no es nuevo, venimos trabajando hace un tiempo atrás, parte de estos proyectos son partes de la mesa de seguridad. Desde la Cámara hemos votado proyectos de seguridad todas las semanas, ahora después de lo sucedido hemos tomado medidas extraordinarias, como la suspensión de la semana distrital para poder tener sesiones especiales para votar", detalló el parlamentario.

"Esta semana vamos a votar siete proyectos, anti sicariato, anti secuestros, reforma a Gendarmería, anti extorsión, la ley Nain, la ley Retamal, que es para dar protección a Carabineros. Vamos a votar además uno de control de identidad migratorio, también proyectos que teníamos en tabla para la siguiente semana y que hemos adelantado", destacó Mirosevic.

"Agradezco aquí la disposición de izquierda y derecha a que esto funcione y que esto ande, que más allá de otras diferencias que podamos tener en otros temas, en este avancemos todos juntos", valoró.

"Escuchamos la voz del General director de carabineros. En esto debemos tener unidad nacional y combatir con la mayor dureza posible una delincuencia que aprovechó ciertas debilidades del Estado, porque estaba desactualizado. Tenemos que volver a la carga y con toda la fuerza posible" , añadió.

Respecto de la votación de la Ley Retamal y Ley Nain, Mirosevic reconoció que "ahora voy a votar a favor de estas leyes, en el punto de fondo creo estamos todos de acuerdo, hay que proteger a Carabineros, es necesario que respecto del uso de arma de servicio exista certeza jurídica".

"Es muy importante que cuando un carabinero usa su arma, sepa exactamente como va a ser juzgado, porque si es que no, hay un desincentivo a utilizarla, pensando en que ‘me van a imputar o me van a suspender o me van a dar de baja’", explicó.

"Acá las bandas delictuales llegan e inmediatamente disparan, entonces aquí nos podemos dejar que carabineros tengan las manos atadas. Respecto del fondo, creo que va a haber una gran mayoría en el Congreso de que vamos a aprobar estas leyes", sentenció.