Comparte

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, descartó haber tenido algún tipo de injerencia en la contratación Vicente Gutiérrez, hermano de su pareja, en la en la Dirección General de Obras Públicas.

"Quisiera declarar por única vez que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de, en este caso, Vicente, quien fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas en su momento, en su calidad de periodista", dijo este jueves.

"No me extraña, no me sorprende, que -como ha ocurrido otras veces- existan personas del espectro político, muchas veces desde la oposición, que busquen encontrar algún tipo de conexión, algún tipo de relación para enlodar tanto la imagen personal como también el proyecto político", agregó.

"No he tenido absolutamente ningún tipo de intervención ni injerencia en la contratación de, en este caso, Vicente", reiteró Jackson.

Tras la polémica, el hermano de la escritora y modelo de Onlyfans, Camila Gutiérrez, renunció a su cargo, en el que gana un sueldo bruto de $2.183.908.

Luego de salida declaró en su Instagram: "Nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales: desde que me titulé – hace 6 años – he trabajado en diputaciones, fundaciones y medios de comunicación, postulando, enviando currículum y pasando entrevistas".