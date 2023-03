Comparte

La integrante de la Comisión Experta del Nuevo Proceso Constitucional, Bettina Horst, se refirió en La Mañana de Agricultura a los avances que se han logrado en la instancia, donde se ingresaron las primeras normas del anteproyecto de la nueva Constitución.

"El ambiente y clima de trabajo, el contexto es totalmente distinto a la Convención anterior, no obstante, uno tampoco se puede dar la sensación de que por ello no existan posiciones muy distintas, probablemente quizá no tan radicalizadas como en la Convención pasada, pero si claramente con muchos matices y colores distintos”, señaló.

“Lo que se entregó anoche son normas iniciales, no una constitución completa. Esto es una primer presentación de normas que en ningún caso pretende una propuesta constitucional afinada y acabada, es un conjunto de normas a partir de las cuales se a seguir trabajando. Lo que sigue la próxima semana es que las normas sean revisadas por el pleno y votadas, discutidas y lo más probable que aprobadas", explicó.

"Después de eso se da un plazo de cinco días de corridos para presentar enmiendas o lo que conocemos como indicaciones, modificaciones al texto presentado, temas nuevos, temas para sacar. Hay que ir presentando modificaciones a lo que inicialmente se ha presentado. De ahí bueno se abre un período hasta el 6 de junio en el cual ya se tiene que cerrar esta propuesta de anteproyecto", añadió Horst.

"Hay temas que quedaron igual a como están en el texto vigente, que tiene relación con temas del derechos de propiedad, derecho de agua, de minería, que tienen que ver un poco con nuestro ordenamiento económico. Recordemos que dentro de las múltiples razones por las que se rechazó el texto pasado, era esa sensación de que generaba incertidumbre en nuestra economía", destacó.

Por otro lado, al referirse al debate entorno al rol que tendrían los privados en áreas como la salud o la administración de pensiones y al modelo económico que impere, señaló que "lo importante acá es nunca perder el foco, que esto es para las personas, para la ciudadanía. En como solucionar mejor los problemas que hoy nos quejan en salud, educación, en vivienda y en otros temas".

"Se trata de como abrir opciones más que prohibir opciones de uno u otro sector. En materia de salud sabemos que el Estado tiene importantes falencias, lo más importante es no cerrarse a otras opciones y no entender el Estado social como un Estado estatal monopólico, donde el ciudadano pierde porque queda capturado ante una sola opción", resaltó.

"La Constitución no tiene que entenderse como una lista de sueños y de anhelos, es una norma madre que regula y protege al individuo y les da ciertas libertades, una de esas es la libertad de elección. Eso sin duda es parte de las conversaciones que tienen que seguir en la próxima semana", añadió.