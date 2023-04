Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, informó este viernes que su comuna fue incorporada en el plan "Calle sin violencia" impulsado por el Gobierno.

El edil detalló a través de un video que "he recibido una llamada del subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, para comunicarnos que La Florida finalmente fue ingresada al listado de comunas prioritarias en materia de seguridad".

"Una decisión que esperábamos con ansias y que ojalá hubiese sido desde el principio, pero no importa, ya está, la tenemos", aseguró el jefe comunal.

Asimismo, planteó que "lo relevante es que en este tema, junto al Gobierno, tenemos que hacer un frente común ante la delincuencia y el narcotráfico".

Valoro el cambio de actitud del @GobiernodeChile, al incluir a #LaFlorida entre las comunas priorizadas del Plan Calles sin Violencia. Debemos ser un frente común contra la delincuencia y el narcotráfico, porque la misión es defender nuestra libertad y el derecho a vivir en paz. pic.twitter.com/xcTY5eHS6E — Rodolfo Carter (@rodolfocarter) April 14, 2023

En esta misma línea, reconoció que "han sido semanas duras en La Florida, en que hemos que tenido que pelear no solo con los narcos, sino también con un Gobierno que a veces nos criticaba -a nuestro juicio- injustamente".

"Pero eso quedó en el pasado, lo relevante son las personas, las víctimas, los trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna, porque los únicos que deben sentir miedo son los delincuentes", puntualizó Carter.

El edil dijo que "reconocemos y valoramos el llamado del subsecretario al decirnos que ingresábamos a este listado. Reconocemos en él al Presidente (Gabriel) Boric y al Gobierno de Chile, en un cambio de actitud que valoramos y esperamos que se mantenga".

Finalmente, adelantó que "la próxima semana reconstruiremos Los Quillayes, para que de una vez por todas los balazos, los muertos y las amenazas den paso a lo que debió ser siempre, un barrio donde los niños jueguen en paz y las familias tengan derecho a soñar".