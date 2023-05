Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, calificó de inaceptable la respuesta del Gobierno por el plan «Gas para Chile», luego de que se conociera que cada balón de gas costó $117 mil y eran vendidos a $15 mil.

En total, la campaña piloto implicó un desembolso de $591 millones para llegar a 6 mil cilindros de gas, cuyos costos asumirá el Ministerio de Energía.

“Cuando uno ve este equipo con tanta ineptitud, donde jugaron con la iniciativa o con la ilusión de los chilenos, en segunda vuelta, con tal de ganar la elección el Presidente Boric, no puede decir que no estaba con el balón de gas. Lo vimos en Chiguayante prometer gas para todos los chilenos. A los pocos meses, después de ganar la elección, dijeron que sólo para seis mil y hoy día nos dicen que no es viable, porque cuesta 117 mil pesos producir el cilindro. Con este nivel de ineptitudes e inoperancias, uno duda que todas las medidas que prometen, solamente después terminen en una gran disculpa”, dijo Carter.

Y agregó: “Estos cientos de millones botados a la basura, ¿le sobran al Estado de Chile? ¿Se puede jugar con la ilusión de acceder a un gas de mejor calidad, más barato para los chilenos simplemente diciendo ‘ups nos equivocamos otra vez?”.

El edil anunció, además, que tal como lo hizo el 2022 en La Florida, este año volverá a entregar gas a los vecinos y vecinas, beneficiando a 100 mil familias, con 200 mil balones de gas.