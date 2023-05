Comparte

Frente a la reciente suspensión de clases en jardines infantiles y establecimientos educacionales municipales en las comunas de Quintero y Puchuncaví, producto de un nuevo episodio de contaminación, la diputada Carolina Marzán ofició a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, para solicitar que se dicten las normas de calidad ambiental pendientes sobre compuestos volátiles.

«A 4 años del fallo de la Corte Suprema, en Quintero y Puchuncaví aún no cuentan con un sistema de medición general de contaminantes que alerte de nuevos episodios de contaminación, es decir, no existe un sistema de medición global para determinar el cómo se está afectando a la comunidad. Es más, los actuales sistemas de medición no cumplen con lo que regula la ley», sostuvo al respecto.

«La única norma vigente es la relacionada al benceno y lamentablemente vecinas y vecinos siguen reiteradamente viviendo las consecuencias de estas negligencias», complementó.

De esta manera, la parlamentaria anunció que «oficié a la ministra de Medio Ambiente para que se dicten de manera urgente las otras normas de calidad ambiental sobre compuestos orgánicos volátiles, como fue solicitado por dicho fallo el 2018 y en virtud del derecho de las personas a vivir en un medioambiente libre de contaminación».