La expresidenta Michelle Bachelet fue la una exmandataria del país que confirmó asistencia en la Cuenta Pública 2023 del actual jefe de Estado, Gabriel Boric, cuyo discurso duró más de tres horas y medias.

«Es una cuenta pública bien larga, nosotros teníamos la limitación del 21 mayo, que trató de ser lo más comprensiva posible, que abarcó todas las temáticas», dijo a la salida del Congreso Nacional, en Valparaíso.

Respecto al mensaje presidencial, señaló que lo más importante es el llamado que realizó Gabriel Boric, que todas las temáticas que abordó, «los problemas que la gente está viviendo, se van a resolver si somos capaces de ponernos de acuerdo«.

«Este llamado a la unidad, no en abstracto, sino una unidad para que aseguremos además los recursos suficientes, porque es fácil hablar de seguridad ciudadana si no están los recursos, es fácil mejoren las pensiones si no están los recursos», señaló.

Asimismo, agregó que «este llamado del Presidente (…) no miremos con un afán de política pequeña, lo que son las decisiones de país, sino que pensemos en la gente».

«Creo que es un tremendo llamado que yo comparto plenamente», sostuvo.

Además, sostuvo que «hay que una vez por todas sacar una reforma tributaria adelante que permita mejorar las pensiones, disminuir la lista de espera, aumente las salas cunas, resolver el problema de la criminalidad«.

«Pero también que permita resolver las deudas históricas con los profesores, por un lado, y particularmente con los deudores del crédito fiscal para estudiar en la universidad, el famoso CAE», expresó.

«Es clave que dejemos de pensar en la política pequeña, pensemos en lo que la gente necesita y que haya grandes acuerdos por una reforma tributaria», manifestó la exmandataria.

Al ser consultada por sus impresiones respecto a los 50 años del golpe de Estado, opinó que «sin duda que es clave e importante, que todos seamos capaces, sin negacionismo del pasado, hacernos cargo de lo que es nuestra historia, con las cosas buenas y malas».

«Nadie puede justificar las violaciones a los derechos humanos, que se justifique un golpe de Estado en Chile, un país democrático«, declaró.

«Tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas a través de las vías democráticas, la democracia no es perfecta, pero al menos nos permite encontrar vías para resolver nuestros conflictos», complementó.