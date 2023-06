Comparte

Recientemente el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, encendió las alarmas en la Región del Maule. La autoridad confirmó públicamente a los medios que dicha cartera de Gobierno está «evaluando» si cierra o no la actual cárcel de Talca, ubicada en la avenida Alameda, que mantiene a poco más de 800 internos.

Según explicaron, la decisión se adoptará cuando se ponga en servicio -en un año más aproximadamente- el nuevo complejo penitenciario llamado La Laguna, en el sector de Aldea Campesina, al norte de la ciudad, con capacidad para 2.300 reclusos. Todo esto se debe a la actual crisis de sobrepoblación penitenciaria a nivel nacional.

A raíz de esta problemática situación que causaría rechazo y temor en los habitantes de la zona es que el congresista de Evópoli, Jorge Guzmán, está exigiendo a las autoridades que se esclarezca la situación lo antes posible para no generar incertidumbres, aludiendo a que se cumpla con la palabra empeñada por el Ministerio de Justicia.

“El subsecretario de Justicia en la Región del Maule hizo un anuncio sumamente complejo, primero porque no es la forma que lo realice a través de un medio comunicación y segundo porque lo que está señalando rompe el compromiso que existe desde el Ministerio Justicia y las diversas autoridades con la ciudad de Talca. El subsecretario ha dicho que, en la eventualidad de abrirse la nueva cárcel de la ciudad, la prisión que existe hoy en el centro de Talca seguirá funcionando y subsidiando al país con respecto a la población penitenciaria”, explicó el parlamentario.

El legislador está pidiendo al Gobierno que no sobrecargue penalmente a la región que él representa a nivel penitenciario. “Esta decisión o propuesta si se llega a concretar hará que Talca se convierta en la ciudad de las cárceles, con dos centros penitenciarios que incluso van más allá de la población penal que pueden albergar, esto significará que empiece la ciudad a atraer más población penal a la Región del Maule. Este no es el acuerdo que se hizo con Talca y, por lo tanto, consideramos que el ministro de Justicia, Luis Cordero, debe aclarar qué pasará con la ex cárcel cuando comience en funciones el nuevo recinto”, enfatizó.

Por último, el también subjefe de la bancada de Evópoli evalúa reunirse con el ministro de Justicia para obtener una respuesta y hacer gestiones para que no funcionen dos recintos penitenciarios en la región.