En un nuevo capítulo de “En Simple, la Pizarra de Pizarro”, transmitido a través de Agricultura TV, la diputada de Renovación Nacional Sofía Cid analizó el contexto político actual de Chile, señalando que “cuando te llevan un sistema que todo termina en rentas vitalicias, claramente no es heredable”.

La diputada mostró una posición crítica frente a la propuesta del Gobierno, enfatizando que en la actualidad la reforma de pensiones no avanza como proyecto “porque el Gobierno es un Gobierno ideológico, y sobre esa línea no se han movido ni un solo milímetro. De hecho, no han estado abiertos ni siquiera al diálogo”.

La parlamentaria apeló a que se genere un gran acuerdo, especialmente en reformas de la relevancia de la tributaria y la de pensiones. Por otro lado, Cid destacó uno de los puntos que se discutieron y que tuvo un gran respaldo ciudadano: la Iniciativa Popular de Norma (IPN) “Con mi plata NO”, donde era clave mantener la heredabilidad y propiedad de los fondos de pensiones, y que a pesar de ser la IPN más votada, no fue aprobada por los constituyentes.

“Este proyecto de ley lleva todo a renta vitalicia, es decir, te elimina la heredabilidad de los fondos. Cuando el Gobierno dice que no han planteado eso, es mentira. Cuando te llevan a un sistema en que todo te lo trasladan a rentas vitalicias, no es heredable. Por lo tanto, ahí hay un engaño”, afirmó la diputada de RN.

Además, la diputada manifestó tener “sentimientos encontrados” con respecto al proyecto del royalty recientemente aprobado: “Hice una indicación para que el 100% del royalty se quedara en las regiones mineras. Ante eso, este Gobierno puso una indicación sustitutiva para que sólo el 35% se dividiera en las regiones de Chile”, enfatizó Cid, detallando que a la futura ley aún le falta consolidar herramientas de fiscalización.