La diputada Catalina del Real (RN) criticó el reconocimiento que se entregó al juez español Baltasar Garzón durante el fin de semana por parte del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la gira que está realizando por Europa.

Este hecho provocó diversas reacciones, que incluso fue catalogado como «bochornoso» por parte de Chile Vamos.

Sobre esto, la diputada RN sostuvo que «el Presidente no logra entender que ya no es diputado, que no es dirigente estudiantil, sino que es Presidente de la República. Son impasses muy erráticos que no se entienden«.

La también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, adelantó que «vamos a enviar una nota de protesta y también para citar al ministro a que dé explicaciones, porque claramente él dijo que no sabía y acá van en una misión diplomática».

«Hemos tenido muchos impases en términos internacionales en estos últimos dos años y tiene que entender que la política internacional es una política de Estado, que trasciende a los gobiernos y que por el bien del país tiene que tener una continuidad», agregó.

«Chile tenía una imagen muy fortalecida a nivel internacional y que se ha ido deteriorando lamentablemente«, aseveró.

Del Real afirmó que «el tema de los 50 años es algo que evidentemente divide a los chilenos y él trata de ponerlo sobre la mesa para esconder debajo de la alfombra todos los otros problemas graves. Hoy los chilenos están pasando problemas, por eso necesitamos un Presidente presente y gobernando».