La senadora Isabel Allende se refirió a la posibilidad de lograr un acuerdo entre los partidos de cara a la conmemoración de los 50 años.

Sobre la invitación realizada por La Moneda a todas las fuerzas políticas para firmar un acuerdo, la parlamentaria señaló que el error del presidente Boric fue hacer el anuncio «desde España, en una entrevista. Hubiera sido mucho más lógico que se juntara, conversara y explicara su propuesta».

Pese a lo anterior, destaca que aún están a tiempo de realizar un último intento «si hubiese esa capacidad de conversar con todos los presidentes de partidos y explicarles que no es más que esto: no puede haber una verdad oficial, porque no tiene sentido. Es imposible, es absurdo. Lo único que puede haber es este compromiso«.

«Es lo que aprendimos nosotros en la renovación, en nuestra autocrítica profunda post 73, en el sentido de reconocer que no estuvieron a la altura como partido, que había divisiones, que no seguían la misma estrategia, etc. Y esto fue muy importante, porque empezamos a ver que era trascendental que cualquier cambio requiere mayoría», agregó Allende.