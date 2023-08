Comparte

Este miércoles el diputado Andrés Jouannet asumió la presidencia de Amarillos por Chile, tras lo cual aseguró que la colectividad «no nació para morir», esto en medio del difícil momento que enfrenta el partido.

Los dichos llegan luego de que Sergio Micco renunciara al partido debido a profundas diferencias con otros dirigentes, misma decisión que había tomado el secretario general de Amarillos por Chile, Sergio Solís.

«Queremos ser un partido nacional con vocación de mayoría. Esto no va a ser de la noche a la mañana, Amarillos no nació para morir, esta crisis a nosotros nos ha fortalecido, porque en otro contexto una crisis como ésta hubiera casi desarmado a un partido. No, salimos bien fortalecidos, fraternalmente, hoy no hay temas pendientes y eso es lo bueno», señaló a Emol.

«Yo asumo esta tarea, porque se me ha encomendado, creo en esto, fui el único diputado en su momento que se paró por el Rechazo del proceso constitucional, frente a muchos colegas de centroizquierda que me lo decían para calladito. Asumo esta tarea con humildad y con mucha fuerza, porque creo que Amarillos por chile representa una cultura política, del centro político, que es más que la mitad de algo, es el tercero incluyente», agregó.

Por otro lado, respecto al actual proceso constitucional y el posterior plebiscito de diciembre, Jouannet señaló que es «fundamental para nosotros es seguir acompañado y sacar adelante el proceso constitucional, nuestro gran objetivo es sacar adelante una nueva Constitución. Creo que sería farrearnos una oportunidad no sacar una buena Constitución, una nueva Constitución, creo que le haríamos un daño al país como clase política, sino somos capaces de ponernos de acuerdo y en eso vamos a contribuir», añadió.

«Amarillos tiene hoy ese sustento moral que le da el haber estado en aquellas propuestas de una nueva Constitución, pero además somos nosotros lo que pusimos el tema de los expertos que se nos criticó tanto y hoy por Dios que es importante», destacó.