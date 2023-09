Comparte

La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, aseguró que actualmente «las relaciones con el Gobierno están heridas», criticando que desde el Ejecutivo no existe un ánimo de dialogar en busca de votos en el Congreso.

“Después de la conmemoración de los 50 años, las relaciones con el gobierno están quebradas, creo que quedaron heridas, porque estamos frente a un gobierno que no es de todos los chilenos, que con su ideología termina polarizando y dividiendo el país, más que uniéndonos y reencontrándonos», señaló la parlamentaria.

«Por eso creo que esa actitud no ayuda en nada para la discusión que tenemos en el Congreso a propósito de las reformas que hay que sacar adelante y que los chilenos lo sepan: el gobierno no tiene ningún ánimo de conversar y dialogar; termina mezclando las cosas, porque al final del día tú no puedes llegar y patear la mesa o enfrentar de mala forma a quienes necesitas que te den votos y te apoyen en el Congreso», agregó.

«El tema de los acuerdos no puede ser cediendo nuestros principios, no podemos actuar en base a acuerdos, creyendo que al final del día son ellos los que ponen los temas y nosotros solamente la firma o el voto», aseguró Núñez.

«Yo no estoy disponible para eso y por lo tanto, que el gobierno empiece a actuar representando a todos los chilenos, dejando su ideología de lado o de lo contrario no va a tener a la oposición y a esta altura tampoco a parlamentarios que tienen contados dentro del oficialismo», cerró.