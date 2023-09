Comparte

Diputados de Renovación Nacional hicieron duras criticas a la ministra de Trabajo, Jeanette Jara, luego de que esta junto a su par de Hacienda, Mario Marcel, viajaran a Arica para, según los parlamentarios, «promover» la reforma previsional que actualmente se tramita.

Cabe recordar que los diputados oficiaron a la Contraloría por la gira al sur de los ministros mencionados, para que resolviera sobre la “legalidad y ética” de las actividades de “difusión de iniciativas en trámite legislativo o pre legislativo” a través de encuentros ciudadanos.

Con estos argumentos pidieron a la CGR que investigara y se pronunciara “sobre la legalidad y ética de estas actividades”, que además involucran infraestructura de administración municipal, como recursos públicos.

En ese contexto, el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “es inadecuado que la ministra (Jeanette Jara) recorra el país dando a conocer el proyecto de pensiones que todavía no se aprueba. Eso está claramente prohibido por la ley en una norma que todavía no ha sido sancionada por el Congreso Nacional y se han gastado recursos millonarios no solamente de los ministerios sino que también de los municipios”.

Recordó que el gobierno “quiere establecer un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores que la gente no comparte. Los chilenos quieren propiedad de sus fondos y posibilidades que sean heredables y posibilidades de elegir entre sistemas privados y públicos. Mientras el gobierno no dé esa certeza no va a tener mayoría ni en el Congreso ni en la ciudadanía”.

Afirmó, además, que “lo más paradójico es que se reúne con gente que apoya al gobierno y no con sus detractores. Entonces es bastante inoficioso recorrer el país, juntarse con los empleados fiscales que trabajan para el gobierno y que comparten su visión y no con quienes no la compartimos. Por lo tanto no solamente se pierde el tiempo sino que se despilfarran recursos públicos”.

Mientras que la diputada Camila Flores, dijo que los viajes que los ministros están realizando “a nuestro parecer están absolutamente fuera del margen de las atribuciones que tienen desde el gobierno”.

«Estamos hablando de giras que se han hecho, por cierto, con fondos públicos, fondos a los cuales contribuimos todos los chilenos y por lo tanto no vamos a permitir que se siga despilfarrando recursos. No vamos a permitir por otro lado que se haga intervencionismo por parte del gobierno hacia la ciudadanía y no vamos a permitir que se actúe fuera del margen de la ley.

El diputado Andrés Celis, en tanto, afirmó que “es fundamental que se respete el principio de la probidad administrativa y la transparencia. Ahora la ministra del Trabajo inicia una nueva gira promocional sobre la reforma de pensiones, haciendo uso de recursos públicos, gastando en propaganda política de decisiones que impulsa el gobierno”.

Concluyó que la reforma previsional “aún es un proyecto que está en el Congreso, aún no es Ley, ni siquiera se ha puesto en discusión. Basta ministras y ministros de manipular a la opinión pública desinformando. Lo que se debe hacer es que los proyectos de ley se discutan de forma democrática en el parlamento».