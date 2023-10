Comparte

Los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez y Marta Bravo, cuestionaron el recorte de cerca de 7% al Cuerpo de Bomberos en la ley de Presupuesto 2024, por lo que citarán a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de Hacienda, Mario Marcel, a la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos.

Para los parlamentarios gremialistas, esta rebaja «no se explica por ningún lado, ya que la labor que realizan los voluntarios de esta institución es una de las más valoradas por los chilenos».

Por ello, la citación es para que «expliquen de forma detallada de las razones de este recorte del 7%«.

«Les pedimos que no sólo se revierta esta decisión de inmediato, sino que se aumente el presupuesto para Bomberos en la discusión que se iniciará en la Cámara con respecto al erario público. Bomberos de Chile y sus voluntarios se merecen no sólo nuestro respeto, sino también el apoyo y colaboración del Estado, y eso no se hace posible quitándole recursos», señalaron los parlamentarios UDI.

Ramírez y Bravo valoraron el incremento del presupuesto a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), pero «no tiene lógica alguna que eso vaya en desmedro del aporte que hace al Estado a este cuerpo de voluntarios, toda vez que arriesgan su vida cada vez que van a combatir un siniestro, tal como ocurrió con el megaincendio del año pasado».

«Estamos hablando de recursos importantísimos para poder salvar vidas de chilenos de todo estrato social y económico. Ellos son los primeros en llegar al momento de una emergencia, pero parece que el Ejecutivo nuevamente no sabe sacar bien las cuentas y decide perjudicar a una de las instituciones más nobles de la nación», recalcaron.