El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, oficiará a La Moneda para que Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia, explique «por qué razón estaría exceptuado» del control de la Cámara de Diputados.

Esta mañana de este lunes se realizó una sesión la Comisión Especial Investigadora (CEI), encabezada por el diputado José Miguel Castro (RN), encargada de reunir información respecto al denominado Caso Convenios.

A la instancia fue invitado el contralor Bermúdez, quien expuso, de manera presencial, los antecedentes «obran en poder de la Contraloría acerca de los traspasos directos de recursos efectuados en los últimos años por los Gobiernos Regionales a entidades privadas».

Bajo ese contexto, uno de los integrantes de la Comisión, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, consultó al contralor si Crispi «debiera concurrir a esta Comisión a entregar antecedentes tal como se ha invitado o citado».

Al respecto, el contralor Bermúdez sostuvo que «en un Estado democrático, uno de los principios fundamentales es de rendir cuentas«.

Lo anterior, «no solo significa dar cuentas de cómo se usan los recursos, es decir, cómo se están gastando los recursos públicos», sino que quiere decir que «a falta de mejor palabra, dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma».

Asimismo, dijo que como Contraloría General de la república (CGR), han recibido varias presentaciones sobre cuál es la situación del jefe del segundo piso de La Moneda.

«Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta Comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático«, expresó Bermúdez en la instancia.

«En el caso en particular del señor Crispi, que es efectivamente la persona que desempeña el cargo de jefe de asesores de la Presidencia, es cierto que no existe todavía una jurisprudencia, no existe una situación que se haya presentado en el pasado respecto de lo mismo. Por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde hoy día es esperar que nos responda para poder emitir el dictamen, que evidentemente esperamos hacerlo a la brevedad», agregó.