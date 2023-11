Comparte

El diputado independiente Víctor Pino comentó los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), que reveló una cifra histórica en la percepción de inseguridad en todo el país. Al respecto, el parlamentario recalcó que “estos datos reflejan un fracaso evidente en las políticas de seguridad implementadas hasta ahora”.

Según los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), el 90,6% de los encuestados manifestó sentir un aumento en la delincuencia en los últimos 12 meses, marcando un histórico y preocupante incremento en comparación con el 86,9% registrado en la entrega anterior.

Además de la preocupante percepción de inseguridad, la encuesta reveló que durante el periodo enero–diciembre de 2022, el 21,8% de los hogares en el país fueron víctimas de algún delito de mayor connotación social. Esto representa un aumento de 4,9 puntos en comparación con el año anterior. Los delitos más comunes fueron hurto (5,2%) y robo con violencia e intimidación (4,4%).

Frente a esto, el legislador Víctor Pino comentó que “es hora de que el Gobierno deje de lado las excusas y tome medidas concretas para abordar esta crisis. La ciudadanía merece respuestas y acciones tangibles para restaurar la seguridad en las comunidades afectadas”.

“La indiferencia no es una opción cuando las cifras hablan de un deterioro tan significativo en la seguridad ciudadana. La urgencia de una respuesta eficaz y contundente es imperativa para restablecer la confianza de la población en las instituciones gubernamentales”, agregó con preocupación la autoridad.

En este escenario, el parlamentario recordó el proyecto de reforma constitucional que presentó: “He venido insistiendo en la necesidad de crear ‘Agencia Chilena Contra el Crimen Organizado’, no podemos seguir esperando. Tenemos secuestros, terrorismo, narcotráfico, delitos cibernéticos contra la seguridad del Estado, homicidios, agresiones a Carabineros. No sé qué más tiene que pasar para que el Gobierno tome cartas en el asunto”, concluyó.