La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este martes a la crisis de seguridad que afecta al país, asegurando que desde el Ejecutivo trabajan para revertir la situación.

«Los delitos son más violentos que antes, y eso genera una sensación de inseguridad mayor, porque no se trata solo de la cantidad, sino del impacto y el miedo que genera. Pero en esto no basta el diagnóstico, por eso lo que hemos estado haciendo es no desesperarnos, sino que actuar«, agregó.

«La acción tiene que ir orientada a construir una política de Estado. No populismo, no sólo declaraciones de que aquí llegó la mano dura y que vamos a barrer la delincuencia de un día para otro, porque eso sería irresponsable», añadió.

Ministra Vallejo: «Necesitamos leyes pero también más recursos»

En ese sentido, la ministra dijo que desde el Gobierno enfrentan la crisis «con templanza y decisión, y con medidas que sean efectivas, no sólo que suenen bien, sino que apunten donde tenemos que apuntar».

«Necesitamos leyes, pero también más recursos. Estamos ad portas de despachar la Ley de Presupuesto que está aumentada en 5,8% en materia de seguridad. Estamos inyectando más recursos para nuestras policías, pero además con mayor gestión», declaró.

«Para hacer mejor gestión en la persecución del delito se requiere coordinaciones más efectivas, no que el Carabinero trabaje solo, que la PDI trabaje sola y que la Fiscalía trabaje sola, sino que coordinadamente», cerró.