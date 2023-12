Comparte

Este lunes el exministro de Salud, Enrique Paris, se refirió en La Mañana de Agricultura a la crisis en el sistema de Salud a raíz de los fallos de la Corte Suprema contra las isapres.

«yo coincido con la ministra de Salud, que dice que la situación es difícil, se ha ideologizado el tema. Ella compara las criticas que les hacen con las que nos hicieron a nosotros durante la pandemia, eso no tiene nada que ver«, declaró el actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián.

«Yo creo que el Gobierno si está preocupado, cuando sale el ministro de Justicia a defender a otro ministro, porque ya es como el vocero o el abogado de los ministros, me preocupo. Significa que ellos están impactados y golpeados por la situación», agregó.

«Evidentemente que es una situación grave, evidentemente también que las isapres son responsables. Lo dijimos siempre, nosotros no estamos defendiendo a las isapres, estamos defendiendo a las personas. Millones de personas que pueden quedar sin cobertura, ¿dónde van a ir?, el sistema público ya está colapsado», añadió Paris.

«Nosotros como exministros de Salud hicimos un documento para dar ideas, hay un grupo de expertos que hizo otros documento para dar deas. La ministra dice que nos los ha leído, que no ha tenido tiempo. ¿En qué situación estamos? andaba viajando en Brasil, porque tampoco fue a la Comisión de Salud del Senado», criticó.

«Hay dos almas en el Gobierno, una que maneja Camilo Cid, de Fonasa, que dijo que las isapres deberían desaparecer, también Crispi ha dicho lo mismo. Puede que la ministra tenga muy buenas intenciones, de salvar a la gente, no a las isapres. Pero dentro del Gobierno no existe esa estructura, esa idea generalizada, obviamente que las van a dejar caer, les importa nada», sentenció.

«Esa situación que hemos llamado de efecto dominó, se va a producir. Si quiebran algunas instituciones previsionales, isapres, van a quebrar muchos centros médicos. Estamos viviendo una situación muy grave y la ministra de Salud no asume la gravedad de la situación«, advirtió el exministro.

«Ella dice que se ha ideologizado el tema, que se están haciendo todos los esfuerzos, pero ni siquiera va a la Comisión de Salud del Senado«, critica.

De todas formas, la ex autoridad expresó que «no solamente son las isapres las causantes del problema, creo que si, son muy importantemente protagonistas de este tema. Tienen que aportar también una solución. Pero aquí fallaron todos los sistemas, falló el Ejecutivo, varios, Bachelet 2, Piñera 2, falló el parlamento», acusó.

«Lo que no se solucionó en sede legislativa, como debía haber sido, se solucionó en sede judicial, la Corte Suprema asumió una labor que no asumieron los parlamentarios ni el Ejecutivo, yo fui parte del Ejecutivo al final, pero igual me siento responsable. Pero esto lleva 15 años por lo menos que se está discutiendo este tema y no se encontró una solución«, añadió.