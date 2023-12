Comparte

Parlamentarios de oposición en bloque pidieron la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras las declaraciones a la PDI, de la exsubsecretaria, Tatiana Rojas, en el Caso Convenios.

“El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta”, comenzó Rojas ante las autoridades.

“Y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios”, aseguró frente a la Fiscalía.

Este hecho puso el foco nuevamente en la figura del ministro Montes, por lo que desde Chile Vamos y la Bancada Republicana le pusieron un ultimátum al gobierno de remover al titular de la cartera del MINVU o de lo contrario será acusado constitucionalmente en el Congreso.

“Creo que los hechos de hoy, donde la exsubsecretaria manifiesta que entregó en las manos del Ministro Montes la información, no da para más que él se mantenga en su cargo”, enfatizó el diputado Independiente Víctor Pino.

A lo anterior, agregó que es lamentable que “el director del ministerio está conteniendo todos los golpes en relación con el caso Convenios y no se ha preocupado de dirigir la cartera de Vivienda y Urbanismo de nuestro país”.

“Así que esperamos que pronto tengamos respuestas sobre su renuncia o que el presidente lo remueva de su carga hoy mismo”, sostuvo.

“Cada vez que se levanta información del Ministerio Público o de la Fiscalía, hay nuevos antecedentes que manchan la imagen del gobierno”.

“El Presidente no sabe lo que está ocurriendo en su gobierno. Estos antecedentes de hoy, lo único que demuestran es que la AC va por buen camino, tenemos que dar esa señal a la ciudadanía hoy”, puntualizó el parlamentario.

Los cuestionamientos desde RN y el PDG por el Caso Convenios y la permanencia del ministro Montes

En tanto, desde RN, la diputada Carla Morales sostuvo que “la revelación de la exsubsecretaria de Vivienda plantea interrogantes significativas sobre la transparencia en el avance de la investigación”.

“Que el ministro Montes estuviera en conocimiento de lo que sucedía antes de que el caso saliera a la luz en los medios, plantea cuestionamientos sobre su gestión, siendo crucial su salida del Ministerio”.

“Ya que no solo sería una importante respuesta a la gravedad de las acusaciones, sino que también un paso fundamental para salvaguardar la credibilidad del sistema y demostrar el compromiso real con la transparencia y la justicia en el ámbito gubernamental”, cerró la legisladora.

En la misma línea se mantuvo la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, quien afirmó que “lo dije en su momento: le robaron bajo sus narices”.

“El ministro reconoció no estar preparado para enfrentar tanto nivel de corrupción, la pena es que hoy se está comprando, que no era a sus espaldas, él supo a tiempo algunos antecedentes y no tomó las medidas necesarias”.

“Basta de defensas corporativas. El Ministro Montes debe dar un paso al costado, de lo contrario lo sacaremos por esta Cámara”, advirtió Medina.