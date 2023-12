Comparte

Mientras se estaba discutiendo este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados la posibilidad de crear una comisión investigadora por el Caso Convenios, los parlamentarios Daniel Manouchehri y Cristian Labbé protagonizaron una discusión en el hemiciclo.

"Fue una situación bastante lamentable lo que aconteció ayer", dijo este jueves el diputado Manouchehri en diálogo con "La Mañana de Agricultura".

"Mientras se estaba discutiendo las comisiones investigadoras había 15 diputados en Sala. Por norma la Sala se suspendió y se dan cinco minutos para que lleguen los parlamentarios, que muchos andaban dando vuelta en otros lugares y no en la Sala", relató el diputado del Partido Socialista.

"Estuvimos a 10 segundos para que se suspendiera totalmente la sesión", agregó.

Respecto a la discusión, el representante de la región de Coquimbo, señaló que sólo hizo ver un punto dentro del hemiciclo sobre los pocos parlamentarios que habían

"Íbamos a discutir el caso de La Polar (...), y un diputado de Renovación Nacional pidió la palabra para que no se discutiera el informe de La Polar, para eso se requería una unanimidad y yo no di la unanimidad, porque me parecía que ante una estafa tan importante era muy relevante que la gente pudiere escuchar lo que se pudo descubrir durante la comisión investigadora", comentó.

Así, indicó que se acercó al hemiciclo para leer dicho documento. "Ahí hice un gesto al decir 'honorable Cámara' hice un par de comillas y eso generó una situación bastante complicada. Comenzaron los gritos, algunos parlamentarios se abalanzaron, se pusieron un poco violentos la verdad, pero por suerte no llegó a ninguna situación", contó.

No obstante, dijo que "me parece lamentable que terminamos no discutiendo, porque se generó un clima muy complicado y lo positivo que igual aprobamos el informe de La Polar".

"Trato siempre de guardar la calma, pero este tipo de situaciones a veces uno lo descontrola (…) lo que le dije al presidente que aquí no se puede hacer un trabajo serio si hay gente que actúa como energúmeno".

