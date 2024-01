Comparte

El diputado Jorge Guzmán exigió sanciones para la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, tras diversas juntas en el domicilio de Pablo Zalaquett con diversos personeros del mundo privado.

La titular del Medio Ambiente, registró a través de la Ley de Lobby solo una tercera reunión que sostuvo con empresarios en el domicilio del lobbista y exalcalde, Pablo Zalaquett, que se realizó el 19 de octubre.

El encuentro tuvo una duración de una hora y media, y se trataron materias “sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad”.

Ante estos nuevos antecedentes, el subjefe de la bancada Evópoli, Jorge Guzmán, calificó estas acciones como “impresentables” y “vergonzosas”, destacando la gravedad de que la ministra encargada de velar por el medio ambiente se reúna en privado con empresas vinculadas a materias medioambientales, sin informarlo por ley y a espaldas de la ciudadanía.

En sus declaraciones, Guzmán enfatizó la urgencia de sancionar a los responsables “por el incumplimiento a la ley del lobby”, e instó a la Contraloría General de la República, actúe en consecuencia.

El emplazamiento del parlamentario Jorge Guzmán

Asimismo, el legislador sostuvo que la ministra no puede alegar ignorancia sobre la organización de las reuniones, dado que se estaba reuniendo con personas vinculadas a su cartera y que buscan influir en las decisiones del ministerio que ella representa.

“Aquí los ministros faltaron a la ley y no pueden excusarse en que no hubo acuerdos porque no conocemos el contenido de la reunión y no vamos a saber qué es lo que se conversó en esa reunión”.

“Por tanto, la sanción debe ser aplicada, independiente si se tomaron o no acuerdos que, claramente, si los hicieron, fueron de espaldas a la ciudadanía”, criticó.

A juicio de Guzmán, “el registro de las reuniones por parte de la ministra llega tarde y solo como respuesta a la presión ciudadana”, e insistió en que “las reuniones no deberían llevarse a cabo en casas particulares, sino en la oficina oficial del Ministerio de Medio Ambiente”.

Finalmente, el legislador recalcó la sanción por el incumplimiento de la ley del lobby debe aplicarse.

“La transparencia y el cumplimiento de la normativa legal son fundamentales para preservar la integridad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía”, puntualizó