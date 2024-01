Comparte

Para el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, el rol de su partido fue clave para la aprobación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados.

"Nosotros desde el principio hemos buscado un acuerdo, lo buscamos también en el gobierno del Presidente Piñera", dijo en "La Mañana de Agricultura". "Hemos estado durante todo el proceso contribuyendo a ello, poniendo nuestros puntos, haciendo que el gobierno cambiara ciertas cosas de su proyecto".

"Espero que en esta segunda etapa, que viene en el Senado, se logre un acuerdo más específico, sobre los puntos que quedaron en el aire y podamos aprobar la reforma de pensiones, que es absolutamente necesario en Chile", añadió.

Consultado si esta fue una victoria pírrica por parte de Gobierno, ya que no se aprobó la distribución del "3 y 3" de la cotización adicional del 6%, Undurraga comentó que "es un resultado que tiene de dulce y de agraz. De dulce porque se aprobó el proyecto en general. Recordemos que hasta siete días alguna gente decía que no se iba a aprobar".

Por el contrario, "hay cosas importantes que no se aprobaron. Creo que es una lástima que no se haya aprobado la distribución del 6%, con 3 y 3, porque a mí me parecía que era equitativo".

El parlamentario explicó que "esto tuvo mayoría en todo caso, tuvo 76 votos contra 75, pero se necesitaban 78. Lo lamentable aquí es que un grupo de diputados que habían firmado la indicación de 3 y 3, después voto en contra la indicación. También son cosas que le hacen mal a la confianza y la construcción de acuerdo hacia adelante".

Sobre esto último, el presidente de la DC apuntó a los diputados Miguel Ángel Calisto (PDG), Joanna Pérez (Demócratas), Víctor Pino (IND) y Yovana Ahumada (IND).