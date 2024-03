Comparte

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, se refirió este jueves a la eventual candidatura comunal de Marcela Cubillos, quien afirma ser “la solución” a la serie de polémicas en las que se ha visto envuelta la municipalidad.

“Yo voy a la reelección, yo soy la alcaldesa electa y de consenso de Chile Vamos, tengo el respaldo de la coalición. No hay ningún respaldo para pensar que yo no voy a ir a la elección. Hemos hecho una muy buena gestión, principalmente en los temas que son prioritarios para los vecinos”, declaró en conversación con La Mañana de Agricultura.

“Respecto de los liderazgos fuertes que tiene la centro-derecha, es una buena noticia que estén disponibles para competir. Pero acá también es poner esos liderazgos a disposición de un proyecto que va más allá de la comuna de Las Condes, o más allá de un proyecto personal. Yo no creo en los proyectos personales, sobre todo cuando uno está en política”, señaló.

Posteriormente, la autoridad comunal se refirió a sus dichos respecto de la intención de Cubillos de postularse a la alcaldía, esto debido a que anteriormente calificó la intención de la exministra como una “deslealtad”.

“Yo no caigo en descalificar a las personas, menos a personas que conozco, no quiero caer en eso. Pero quiero aclarar esa frase, que quizás la planteé de una forma que lleva a una interpretación que es errada. Yo eso lo digo en el contexto de la unidad, de ir fuertemente como centro-derecha a disputar la comuna que están en manos de la izquierda”, declaró la alcaldesa Peñaloza.

“La idea de que en estas 200 comunas que tenemos que salir a recuperar, hay un candidato y un alcalde en ejercicio que está respaldado, pero por fuera va a un candidato independiente, corremos el riesgo de tener una catástrofe electoral. Eso es un riesgo que no podemos permitir”, advirtió.

Captura Twitter | @danielapenaloza

Peñaloza y polémica por Caso horas extra: “Yo he tomado toda la proactividad posible”

Por otro lado, la alcaldesa abordó la polémica en torno a las investigaciones a la municipalidad por el Caso horas extra, destacando que “acá hay que medir como uno reacciona a las crisis, frente a ello yo he tomado toda la proactividad posible. He revisado los mecanismos de control interno, para que esos errores y situaciones no se vuelvan a repetir”.

“Yo espero que estas investigaciones se cierren lo antes posible, para darle tranquilidad a los vecinos del foco en la buena gestión y del foco en el buen uso de los recursos públicos. Respecto de las horas extra, esta es una municipalidad que no cabe duda que la gran parte de sus funcionarios se dedica 24/7 al funcionamiento de la comuna”, aseguró.

“Es cierto que hay una investigación respecto de casos puntuales, que pudo haber un mal uso o una forma distinta en el control de las horas. Este 1 de abril parte este plan piloto con un control biométrico de la asistencia y las horas extra”, explicó.

“Lo que yo reconozco es que hay una investigación respecto de tres o cuatro funcionarios. De comprobarse que hubo un mal uso, u otras figuras, tienen que asumir la responsabilidad de esos hechos, pero también hay que reconocer que estamos avanzando decididamente a cambiar la forma en que se controlaba la asistencia y las horas extra”, añadió.