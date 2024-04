Comparte

La actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, detalló su decisión de no ir a la reelección de la comuna, en el marco de las elecciones municipales programadas para octubre.

En entrevista exclusiva con “Juntos” de Radio Agricultura, la jefa comunal inició la conversación con Christian Pino y Karla Rubilar, asegurando: “estoy tranquila”.

“A pesar de que fue una decisión superdifícil y dolorosa (…) Uno al final no puede dejar de ser quién es. Yo entré a política y estoy en un partido, en una coalición que es Chile Vamos, porque creo en los proyectos colectivos, y la verdad es que ya no estaba disponible a que mi nombre fuera una excusa, una razón o como quieran llamarle para romper la unidad”, opinó.

Sin embargo, había otro factor que la complicaba y por el cual decidió dar un paso al costado: “nos estamos jugando el primer paso para volver a La Moneda”, destacó.

Labor en Las Condes

Consultada por el trabajo realizado en la comuna, la edil manifestó: “Saben que el sello que yo le he dado a la gestión ha sido de mucho terreno, de mucha cercanía con los vecinos, de recorrer todos los barrios, y eso no va a parar”.

“Yo no voy a bajar los brazos por el hecho de haber tomado la decisión de no ir a la reelección, y esos vecinos se merecen una alcaldesa presente y un equipo municipal activo, sin ninguna excusa”, afirmó.

No obstante, se refirió a la contingencia, reflexionando que “acá ha habido un ambiente muy majadero para tratar de enlodar la gestión municipal a través de las redes sociales, de la opinología barata, fácil, anónima, se han usado palabras que uno dice ‘a ver, cómo se comprueba esto'”.

“Han hablado de corrupción, de faltas a la probidad. Yo no me he robado ni un peso, no he sacado provecho alguno de las instancias municipales, hay investigaciones y estoy segura que eso se va a demostrar y espero que sea a la brevedad”, sumó.

Municipales y el nombre de Cubillos

Frente a la relación que mantiene con Marcela Cubillos, Peñaloza admitió que “no hemos tenido nunca la posibilidad de trabajar juntas, obviamente yo a ella la conozco por la figura política que es, con la trayectoria que tiene, que es innegable”.

“Durante estos tres años, he buscado en mujeres que han tenido desafíos como los que yo tengo como alcaldesa, con tomas de decisiones difíciles, importantes, y les he planteado las dudas, las crisis, cómo han salido adelante. Con Marcela tuve la posibilidad de conversar un par de veces sobre temas municipales”, aclaró.

¿Y La Moneda?

Finalmente, y ante una eventual integración al comando de Evelyn Matthei, aseveró que “el que nace chicharra, muere cantando”.

“A mí esto me apasiona, es parte de mi ADN, yo hablo de las experiencias de servicio y creo que se me ilumina la cara. Por lo tanto, siempre voy a ser una pieza disponible en este puzle de la centro-derecha, para poder buscar todos los espacios en que podamos construir un Chile mejor”, concluyó.