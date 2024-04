Comparte

Canal 13 deberá pagar una millonaria multa, luego del accidente que sufrió Yuhui Lee, el año 2017 en el extinto matinal ‘Bienvenidos‘.

En la oportunidad, el joven chino que cobró fama gracias a su paso por MasterChef, saltó de una gran altura a una colchoneta, cayendo fuera de esta y terminando con lesiones.

Ahora se dio a conocer la resolución definitiva de la Corte de Santiago, la cual surge luego del recurso de casación que habría presentado la señal.

De esta forma, la estación privada deberá pagar una multa de 100 UTM, cifra que rodea los $6,5 millones.

La reacción de Yuhui Lee

El cocinero no quedó ajeno a esta situación, y habló con el portal Publimetro, en donde aclaró que él no tocará nada de ese dinero.

“No puedo decir mucho, ya que no es una demanda puesta por mí, ni nada. De hecho, no sabía que existía. Así que mayores conocimientos del caso no tengo”, inició señalando.

Tras esto, se refirió al accidente que sufrió: “Obviamente hubo secuelas después del accidente, pero tanto de eso como de la atención inmediata se encargó la producción del programa. No tengo nada que reclamar en ese aspecto”.

Finalmente, aludió a su salida del espacio de Canal 13: “Al tiempo después me fui, pero en buenos términos, y con un buen recuerdo de todos“.

Aquí puedes revisar el momento: