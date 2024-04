Comparte

“Le he hecho una propuesta muy honesta a Checho Hirane, que la piense bien, si aceptaría ser candidato a concejal en la comuna de Las Condes“, dijo este jueves la aspirante al sillón edilicio de la comuna del sector oriente de la región Metropolitana, Marcela Cubillos.

El conductor del programa “Conectados” fue sorprendido por esta idea de aparecer en la papeleta en las próximas elecciones municipales que se realizarán el 27 de octubre del presente año.

Para Cubillos se podría armar “un tremendo equipo” de trabajo junto al conductor del programa si decide aceptar la propuesta y así también “hacer una muy buena gestión” en Las Condes. “Sería un tremendo candidato”, afirmó.

Checho Hirane responde si sería concejal por la comuna de Las Condes – Captura de pantalla | Agricultura TV.

Respuesta de Checho Hirane

Luego de escuchar la propuesta de Marcela Cubillos para que se inscriba como candidato a concejal, Hirane sostuvo que le respondió “por ningún motivo”.

Bajo esa línea, el conductor del programa de radio Agricultura señaló que cuando le ofrecieron ser parlamentario siempre contestó que no.

“Siempre he dado la siguiente respuesta. Si soy un senador honesto, ¿voy a ganar de lo que gano yo en mi actividad?, no. ¿Voy a tener más prestigio del que he logrado en estos años?, no porque senadores ‘altiro’ baja el prestigio”, expresó.

Sin embargo, agregó que “cuando me lo planteaste, ‘altiro’ te dije no, por ningún motivo, pero me puse a pensar en mi amigo Sergio Melnick, y dije que sería una forma de honrarlo a él“.

“Yo he vivido en Las Condes, nací en Las Condes, conozco Las Condes de memoria, además, como una alcaldesa como tú se pueden hacer cosas muy buenas (…) Dame tiempo para pensarlo“, remarcó.

Programa “Conectados” de radio Agricultura que conduce Checho Hirane – Captura de pantalla | Agricultura TV.

