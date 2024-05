Comparte

Los diputados de Chile Vamos, Frank Sauerbaum (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar la instrucción de un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad y a la legalidad en el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social.

El hecho se enmarca luego que se conociera el spot publicitario difundido por el Gobierno sobre la reforma previsional.

En la presentación, las bancadas de diputados de Chile Vamos argumentaron que “en la dramatización del video se minimiza la posición de la oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal, política pública vigente”.

Asimismo, se manifiesta que el spot lo financió la Subsecretaría de Previsión Social; mediante un contrato que “impone a la Administración un pago de 430 millones de pesos, suma que puede aumentarse hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica”.

Todo lo anterior, para “una difusión tendenciosa y favorable a la posición del gobierno sobre una iniciativa que se encuentra en pleno trámite legislativo”.

Además, los parlamentarios recuerdan los límites normativos que tienen los ministerios respecto de gastos, explicando que es evidente “la prohibición de utilizar recursos para campañas que favorezcan al Gobierno si no se pudieren encasillar dentro de los fines institucionales”.

De hecho, dentro del catálogo de actividades que pudieren calificarse “gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones institucionales”, no se encuentran políticas públicas en fase de diseño ni menos “proyectos de ley en trámite legislativo”.

Los planteamientos desde Chile Vamos ante el spot presentado por el Gobierno

Al respecto, el diputado de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, dijo que “el gobierno está utilizando recursos públicos para poder promocionar una idea de proyecto de ley que no se ha aprobado y está claramente establecido en la norma de administración del Estado que solamente se pueden promover iniciativas ya aprobadas por el Congreso Nacional”.

“La verdad que el comportamiento del gobierno es difícil de comprender cuando nos llama a un acuerdo, a conversar y nos golpea con un video como este que quiere atribuir responsabilidades a la centroderecha por rechazar un mal proyecto”, aseveró el parlamentario.

Por su parte, el Jefe de Bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “la objeción de ilegalidad que alegamos es que tanto el Seguro Social como el 6% de cotización fueron rechazadas por la Cámara de Diputados”.

“Por lo tanto, no existe en el proyecto y es evidente que no se puede promover algo que no está, no podemos hacer publicidad frente a algo que aún no es ley. Esta es una forma de presionar al parlamento indebido, ilegal y arbitrario”.

“El Ministerio del Trabajo ha cometido una falta grave a los principios de probidad y al principio de legalidad al financiar una campaña millonaria para una política pública que aún no existe en nuestro país”, agregó el jefe de la Bancada de Evópoli, Jorge Guzmán,

Además, señaló que “esta campaña es absolutamente tendenciosa, no mostrando con claridad la verdad respecto al proyecto de pensiones”.

Finalmente, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, aseguró que “el spot publicitario de la reforma previsional es ilegal”.

“El Gobierno gasta cifras millonarias en contra de la ley para fortalecer su posición, una que no cuenta con las mayorías parlamentarias y corre serio riesgo de naufragar”.