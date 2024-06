Comparte

En el marco de la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, el diputado de Renovación Nacional (RN), Jorge Durán, llegó con una polera que decía la frase “No es antigabrielismo, es antichantismo”.

Durante la ceremonia, el parlamentario se la cambió a una que señalaba “No más mentiras”.

Esto, en relación con la teoría que lanzaron esta semana algunos parlamentarios de oficialismo acusando a la derecha de tener una ideología en contra del Mandatario.

Sobre esta acción, el diputado comentó: “Quise venir con estas poleras en representación a lo que piensa la mayoría de la ciudadanía y dejar de manifiesto que no estamos en contra del Presidente, sino que estamos en contra de las promesas incumplidas, de las malas políticas y de su pésima administración con el país”.

“La ciudadanía ya está cansada de escuchar tantas mentiras, el Presidente no sé en qué realidad vive, porque claramente no es la misma que están viviendo todos los chilenos, que día a día tienen temor a salir de sus casas por la delincuencia, que ven al país estancado económicamente, con crisis en salud, en educación, sin embargo, el Mandatario habla de una realidad que no existe”, agregó Durán.