Comparte

El diputado Andrés Longton (RN) conversó sobre lo que será la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric. En este contexto, el parlamentario aseguró esperar “que la agenda de seguridad sea contundente”.

“Espero que el Presidente le hable a todo el país, que no le hable a su nicho, al sector más radicalizado de la izquierda. Que no aproveche que es un año electoral para generar falsas espectativas y promesas y después responsabilice a la oposición por acuerdos que no se pudieron lograr”.

A ello agregó: “espero que la agenda de seguridad sea contundente“.

“El foco en la migración ilegal y control de nuestras fronteras, tipificar como delito el ingreso ilegal, acelerar las expulsiones para combatir de mejor manera el crimen organizado, es prioridad. Hoy vemos cómo las bandas organizadas de extranjeros matan y le quitan la vida a ciudadanos de nuestro país de manera brutal”, indicó .