Este lunes el analista político y director de Tú Influyes, Axel Callís, abordó en La Mañana de Agricultura la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric y al anuncio realizado sobre el proyecto de ley del aborto legal.

“Hace una semana estuve en una actividad con gente vinculada a salud, más que un rumor, el tema del aborto era el mensaje que le quedaba para cerrar el programa de Gobierno. La pregunta era saber cuando lo iba a tirar, si en este año o en el que venía”, expresó.

“Estaba dentro del programa, lo que hizo fue ejecutar lo que quedaba. No me sorprendió y no me pareció, en términos de la correlación de fuerzas que hay dentro del parlamento, que haya tratado de generar este eje de conversación valorica”, sostuvo.

“De una u otra forma lo que hace es constituir otra mayoría, mete otra dimensión de discusión que va más por lo valorico y que siempre a la centro-izquierda y a la izquierda la une, y logra sacar pedazos de otras partes, de otras bancadas”, afirmó.

“Particularmente cierto que fue un acierto desde el punto de vista de cambiar el eje, no soy de los que creen que el Gobierno se equivocó. El Gobierno está en minoría, está en una situación incómoda, está acorralado. No tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras y por lo tanto, tenía que poner un tema que abra otra discusión, en otro ámbito”, explicó el académico de la Universidad Central.

“Ahí lo que se hace es que se conforman nuevas mayorías y minorías. Es interesante que esta ley la ponga a final del año (diciembre). Eso es un mensaje al decir ‘yo quiero que en las presidenciales, en vez de solo estar hablando de seguridad y migración, hablemos también de temas valoricos”, afirmó.

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Axel Callís y anuncio de proyecto de aborto legal: “En política las cosas no necesariamente son para llegar a los fines que se proponen“

“En política las cosas no necesariamente son para llegar a los fines que se proponen. Lo que uno intenta hacer es politizar en una dimensión que le ha ido bien a la centro-izquierda y la izquierda, que es el tema de lo valorico. Porque penetra mucho en los jóvenes menores de 35 y no estoy hablando para que esto se apruebe, estoy hablando para que esto se discuta”, expresó el analista político.

“Si el tema de la aprobación es fin pragmático. Este Gobierno lo que pretende hacer, me imagino, es tratar de cambiar el eje de la discusión durante el 2025, o integrar otro tema a la agenda, lo cual no es una mala idea”, añadió.

“Si el Gobierno enfrenta las parlamentarias, con una agenda de seguridad y con una agenda pro-crecimiento, contra la inmigración irregular, que son un poco los temas que importan hoy, lo más probable es que en las parlamentarias les va a ir muy mal”, sentenció.

“Pero si integra una discusión, también valorica, sobre el aborto terapéutico y la eutanasia, lo más probable es que los jóvenes nuevamente van a servir para tener un poquito más de base para discutir aquello en lo que le ha ido mal al Gobierno, agregó.

“Con los jóvenes me refiero a los menores de 35, a los que le han servido para ganar la presidencia y los que dieron el voto en contra en el último plebiscito”, precisó.

“Este no es un proyecto que tenga un fin primario de salir como ley, pero absolutamente es un fin electoral y de agenda. Tiene que ver con capturar la agenda en otra dimensión. Ya llevamos como tres días hablando y todo el resto de la Cuenta Pública quedaron opacadas”, destacó.