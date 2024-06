Comparte

Los diputados de la Comisión de Educación, Stephan Schubert y Karen Medina, emplazaron al gobierno debido a las deficiencias en el proceso de matrículas escolares, a cuatro meses del inicio del año académico.

Asimismo, los parlamentarios criticaron la labor del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ante esta problemática que perdura en el tiempo.

Al respecto, el legislador, Stephan Schubert, expresó su preocupación e informó que “el día de ayer comenzó el Trabajo de la comisión especial investigadora respecto de los SLEP y de las matrículas. Expuso el ministerio como primera actuación, respecto de lo que había hecho en ambas materias, pero el tiempo solo alcanzó para que habláramos de SLEP, es decir, no alcanzó a exponer respecto de las matrículas y los cupos”.

Además, Schubert criticó el retraso del ministro en la sesión y la falta de información precisa proporcionada por el Ministerio de Educación.

“Lamentablemente, el ministro llegó con prácticamente media hora de retraso a la sesión, lo que la verdad es que me parece que es una falta de respeto más para los chilenos que para la comisión. Yo espero que en las próximas oportunidades llegue a la hora y entregue información certera”, sostuvo.

Además, destacó la falta de datos oficiales sobre el número de niños sin matrícula.

“Respecto a la Araucanía, región que yo represento, todavía no tengo las cifras oficiales, y a nivel nacional tampoco tenemos certeza. Hoy día creo que es impresentable, con el avance del tiempo, ya estamos próximos a iniciar las vacaciones de invierno, que aún no sepamos exactamente cuántos niños no tienen matrículas”.

Sumado a lo anterior, subrayó la distancia inaccesible para muchos niños entre sus hogares y las escuelas asignadas, lo que plantea un problema serio en el acceso a la educación.

Ministro de Educación, Nicolás Cataldo

El complejo panorama en Educación

Por otro lado, la diputada Karen Medina también señaló la complejidad del proceso tras la pandemia del Covid-19.

“La verdad es que educación siempre ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos y este no es la excepción, porque lamentablemente pospandemia ha sido muy complejo recuperar las matrículas”.

Medina enfatizó la importancia de anticipar las necesidades de matrícula y ofrecer soluciones eficaces para garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación.

“La verdad es que el ministro ha estado constantemente dando explicaciones, nosotros presentando las problemáticas, pero ha costado mucho llegar a la solución. Ya se perdieron literalmente cuatro meses de clase”, precisó.

Cabe señalar que los diputados han solicitado cambios en el Sistema de Localización de Estudiantes Prioritarios (SLEP) y e instaron al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para abordar estas deficiencias en el proceso de matrículas, asegurando que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad.