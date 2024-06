Comparte

Este lunes, la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, aseguró que un eventual séptimo retiro de fondos de AFP “no tiene piso” para ser aprobado.

“El séptimo retiro no tiene piso. Hoy la gente entiende cuáles fueron los daños de los retiros anteriores, la gente vivió la inflación y muchos vieron que sus pensiones se habían reducido. Hoy la gente es menos ignorante que antes, la gente sabe hoy que los retiros no son inocuos“, declaró la diputada.

“A todo esto hay que ponerle realismo y urgencia. No puede ser que un Estado tenga tres proyectos de pensiones. Yo me allano a que tengamos un resultado en este Gobierno. Lo importante es que la reforma de pensiones sea técnicamente razonable, que no vuelva a cometer los mismos errores del pasado”, afirmó.

“Si se llega a votar el próximo año, en año de elecciones, la cosa es muy diferente a que se vote este año cuando no hay elecciones parlamentarias. A mí tocó votar uno de los retiros y las encuestas te decían que si votabas en contra perdías entre un 13% con mi votación, y opté por perder un 13% de mi votación, y así fue“, declaró.