Este lunes, finalmente, se logró la aprobación del proyecto que aumenta las penas ante crímenes de la vida de las personas (homicidios) y se despachó a la sala de la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa se aprobó en la comisión de Seguridad Ciudadana, instancia que es preside el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton.

El diputado por la Región de Valparaíso, uno de los autores de la iniciativa —junto a los también RN José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Eduardo Durán, Mauro González, Diego Schalper, Carla Morales, Camila Flores, María Luisa Cordero y Catalina del Real (Republicanos)—, explicó que ante las elevadas cifras de homicidios, en especial en los últimos dos años, “eso tiene que tener un correlato en las penas. Y en ese sentido establecimos la pena de presidio perpetuo efectivo”.

Esto se traduce en que “el presidio perpetuo calificado, nosotros lo subimos, y recién a los 50 años se puede solicitar algún tipo de beneficio (…) Hoy día eso es a los 40 años, lo subimos, y establecemos además figuras como el sicariato de manera autónoma en el Código Penal para que haya una mejor comprensión de lo que significan homicidios tan graves como estos”.

Votación de proyecto de Ley – Cámara de Diputados / Agencia Uno

Detalles del proyecto

Asimismo, Andrés Longton agregó que el proyecto de ley también contempla otras modificaciones, como “establecer un marco rígido en el caso de los homicidios, al igual como están los robos con violencia e intimidación, para que los jueces no se salgan del marco de la pena y no tengamos homicidas cumpliendo penas ínfimas, privados de libertad, que obviamente no se condice con el bien jurídico de proteger, que es la vida. Y eso es una señal relevante hacia el país que está cansado, ya atemorizado, de ser víctima de un delito tan violento como es un homicidio”.

Finalmente, el parlamentario expresó su confianza en que la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ponga el proyecto en tabla de la sala lo más pronto posible.

“Esperamos que la próxima semana sea votado en sala —precisó—, la presidenta de la Cámara (…) señaló que los proyectos de ley de seguridad iban a considerarse en las tablas de manera prioritaria, por lo tanto, esperamos que este miércoles (12 de junio) se cumpla con aquello y que la próxima semana podamos votarlo”.