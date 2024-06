Los parlamentarios de oposición, Catalina Del Real (PRep), Karen Medina (PDG), Jorge Durán (RN), Marlene Pérez (IND – UDI) y Jorge Guzmán (Evo) criticaron la solicitud de la Defensa de Daniel Jadue de revertir la prisión preventiva y otorgarle su libertad.

Esto luego de que el abogado del alcalde de Recoleta, indicara diversos puntos personales para revocar este dictamen jurídico, entre el cual destaca, la enfermedad de su madre de 80 años. Asimismo, desde el círculo del edil comunista esperan que se aplique firma mensual y arraigo nacional, o bien arresto domiciliario parcial o total.

Bajo ese contexto, la diputada Catalina Del Real afirmó que “con todos los delitos que se le imputan, me parece una desfachatez que el señor Jadue pretenda que le rebajen la medida cautelar de enviar una señal firme de que en Chile no se permitirá la corrupción, incluso entre los favoritos del gobierno”.

“Él es un ciudadano más y la justicia debe ser pareja para todos”, recalcó la legisladora, quien espera que la investigación continúe su curso.

Por su parte, la representante del Partido de la Gente, Karen Medina, indicó que este “es un tema complejo, es un tema vergonzoso, es un tema que la ciudadanía está hoy día observando muy de cerca”.

Además, Medina hizo un llamado a que la ley sea rigurosa tanto en las medidas cautelares como en las sentencias definitivas

“Así es que todo el respeto a la decisión del Poder Judicial, que estas medidas cautelares se cumplan, es más, debiera ser sin apelación, porque ya está toda la evidencia a la vista de los jueces, por algo se han dictado estas medidas cautelares”.

Por su parte, el congresista Jorge Durán se mostró “totalmente en contra de lo que señala la defensa del señor Jadue, un imputado de la calaña, de la categoría del alcalde Jadue, debiera estar totalmente desconectado, con imposibilidad de incluso mandar papelitos, ya que a través de estos mensajes podría estar incidiendo en los recursos municipales de Recoleta”.

A lo que agregó: “Así que espero que el Ministerio Público, la Fiscalía, hagan un buen trabajo para impedir que estas personas tengan contacto con el exterior de la cárcel y puedan seguir de alguna u otra forma malversando recursos públicos”.

Sumado a lo anterior, la diputada Marlene Pérez calificó de “impresentable lo del señor Jadue, quien a toda costa busca dejar sin efecto las medidas cautelares que decretó la justicia (…) me parece que es otra artimaña para burlar a la justicia”.

Finalmente, el jefe de la bancada de diputados Evópoli, Jorge Guzmán, destacó que “es legítimo que la defensa de Jadue solicite el cambio de medidas cautelares en atención a los argumentos legales que su defensa estime pertinentes”.

Aunque, “también es legítimo que el Ministerio Público se oponga a la solicitud y el Tribunal finalmente resuelva conforme a derecho. Esa es la independencia y autonomía que debemos cuidar de los distintos poderes del estado y el derecho a la defensa de quien es sometido a un proceso judicial”, cerró el legislador.

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!