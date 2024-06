Comparte

En vísperas del alza en las cuentas de luz que comienza a regir desde el lunes 1 de julio, existe una preocupación transversal en los diputados por el inminente aumento que afectará a cerca de cinco millones de usuarios.

Por ello, parlamentarios de oposición instan al Ejecutivo a tomar medidas para evitar el incremento en el consumo de la energía, la cual estuvo congelada por más de cuatro años.

La integrante de la “bancada eléctrica” de la Cámara Baja, Natalia Romero (IND-UDI), emplazó al gobierno a actuar frente al alza en las cuentas de la luz.

“El gobierno tiene hoy día la obligación de ampliar este subsidio a la clase media y sobre todo a las Pymes de nuestro país. El ministro Pardow se ha desentendido de este problema. Primero, no asiste a la mesa técnica, que es de total relevancia. Y segundo, hoy día sobre la mesa no hay una propuesta. Estamos solo a días de que termine el mes de junio y en julio van a comenzar las alzas. Acá, por supuesto, que hay una responsabilidad política y el presidente de la República tiene la obligación de hacerla valer”, indicó.

Agencia Uno

La ausencia del Gobierno en la cita ante el alza de la luz en los usuarios

Por su parte, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) lamentó la ausencia de los ministros a la mesa técnica y llamó al Ejecutivo a frenar el incremento tarifario.

“Ahora lo importante es buscar soluciones, se están barajando algunas alternativas, por ejemplo, hemos propuesto rebajar o congelar el cobro del IVA por algún tiempo en las boletas de los usuarios, aumentar la cobertura en los subsidios y avanzar obviamente en las energías renovables. Creo que hay opciones, pero acá falta voluntad”, recalcó.

En tanto, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, mencionó que “acá se debe investigar y sin duda el gobierno tiene que aclarar por qué no tomó esta decisión antes lo cual se hubiese disminuido la deuda y por cierto también el costo de la energía no hubiese sido tan alto para las personas. Eso tiene que ser objeto de comisión de investigadores, no así acusaciones constitucionales que creo que no prosperan y no tienen sentido”.