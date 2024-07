Comparte

Durante una sesión clave de la Comisión Especial para discutir medidas de mitigación al alza en las tarifas eléctricas, la diputada Marisela Santibáñez (PC) denunció acoso sexual por parte de un asesor parlamentario.

En su intervención, la parlamentaria declaró: “En esta sala hay una persona que me acosó sexualmente. No voy a exponer ni su nombre ni al diputado que lo tiene contratado. Exijo que esa persona salga o me retiro yo”.

Santibáñez enfatizó la gravedad de la situación, añadiendo: “Somos parte de un Gobierno feminista. Lo lamento muchísimo. Este tema me afecta profundamente y me costó mucho enfrentarlo. Exijo que esa persona salga de esta sala”. Ante estas declaraciones, el presidente de la Comisión, Juan Luis Castro, suspendió la sesión por unos minutos.

Sesión sobre tarifas eléctricas

Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció durante la sesión un proyecto de ley para mitigar el aumento en las cuentas de la luz. La propuesta incluye la ampliación del subsidio para beneficiar a 4,7 millones de familias, o aproximadamente 10 millones de personas.

El titular de Energía, explicó que la financiación de esta expansión provendrá de tres fuentes principales: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público, especialmente para grandes consumidores eléctricos, y un mayor aporte fiscal a través de la mayor recaudación del impuesto al valor agregado.

Algunos parlamentarios, como el diputado Rubén Oyarzo (ex PDG), solicitaron la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la Comisión para validar y avanzar en la discusión del proyecto. Oyarzo afirmó: “Necesitamos que lo valide el jefe de la billetera fiscal y que no sea un volador de luces”.

La denuncia de Santibáñez y la discusión sobre las tarifas eléctricas resaltan la necesidad de abordar tanto temas de justicia social como de justicia económica en el ámbito político. La combinación de estos factores subraya la importancia de un entorno seguro y equitativo para todos los participantes en el proceso legislativo.