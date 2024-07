Comparte

A partir de hoy, la Municipalidad de Las Condes implementó una nueva medida que limita el uso de celulares y otros equipos tecnológicos en los establecimientos municipales.

Esta prohibición se aplicará en todos los niveles de los siete colegios municipales de la comuna: Juan Pablo II, Leonardo da Vinci, Municipal de Las Condes, San Francisco del Alba Humanista-Científico, San Francisco Técnico Profesional, Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes y Liceo Bicentenario Simón Bolívar.

La restricción varía según el nivel escolar. Los alumnos de prekínder a 4° básico tienen prohibido llevar equipos tecnológicos al colegio. En cambio, los estudiantes de 5° básico a 4° medio pueden llevarlos, pero no utilizarlos durante la jornada escolar, ni siquiera en los recreos.

La municipalidad informó que, si un estudiante tiene su celular a la vista durante el horario escolar, se le confiscará el dispositivo y se aplicará una sanción según el Reglamento Interior de Convivencia Escolar (RICE). Los apoderados deberán presentarse personalmente para retirar los dispositivos, y los inspectores podrán confiscarlos durante los recreos.

La medida establece que los dispositivos estarán prohibidos para los cursos más altos cuando no sean para uso pedagógico. Sin embargo, el uso de tablets estará permitido para asignaturas científicas, de tecnología o cualquier otra que lo requiera según la malla curricular.

El enfoque de la medida implementada por Las Condes desde el Gobierno

Ante esta situación, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la determinación que adoptó el municipio capitalino, y explicó que “hasta ahora la conclusión ha sido trabajar más bien en las regulaciones respecto al uso de celulares. Creemos que, en determinados niveles de aprendizaje, en determinados niveles de edad incluso, es recomendable no usar celulares en el contexto escolar”.

Asimismo, enfatizó que “hay otro momento en el desarrollo de los estudiantes en el que puede ser una herramienta muy útil para complementar esfuerzos formativos”.

“Por lo tanto, el debate sobre el uso de celulares no puede ser si se usa o no se usa, si se prohíbe y se castiga o no, sino que tiene que ver con cómo lo abordamos desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista del desarrollo emocional y socioemocional de los estudiantes, también cognitivo de los estudiantes”, analizó Cataldo.

A lo que agregó que desde el Ejecutivo guiará “a la Municipalidad de Las Condes, porque si hay sanciones asociadas a esto, tiene que estar en los reglamentos internos de Convivencia Escolar, y los tiempos para modificar los reglamentos ya ocurrieron”.

Ministro de Educación, Nicolás Cataldo – Agencia Uno

El visto bueno desde el Congreso

Al respecto, el diputado Stephan Schubert, miembro de la Comisión de Educación, comentó que esta medida es excelente. “Los estudios han señalado, y así también se dio cuenta en la Comisión de Educación, que el uso de celulares e implementos tecnológicos no tiene un buen impacto ni un buen efecto en la educación y en la salud de los niños”.

“Por esta razón celebro esta medida. Además, se da en conjunto con un proyecto de ley que estamos por votar en sala y que ha salido de la Comisión de Educación, sin una prohibición, como era esperado. Dado que la ley en la práctica no va a servir de mucho y va a dejar sujeto a los reglamentos, me parece muy bien que la Municipalidad de Las Condes se adelante”, expresó.

Por su parte, la parlamentaria Karen Medina, se unió a las palabras de su par en la Cámara y mencionó que a pesar de que “el proyecto de Regulación del Uso de los Celulares está recién en primer trámite en la Cámara. Felicito a la alcaldesa que ha tomado la iniciativa”.

“Esto va en común acuerdo con los padres, los apoderados y ajustar los reglamentos internos a estas necesidades tan urgentes que hoy día estudios científicos dicen el daño que hacen los celulares en nuestros niños. Podemos avanzar, sin duda, los alcaldes tienen la iniciativa para poder hacerlo y tienen las facultades para poder aplicar y para poder cambiar las leyes”.