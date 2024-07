Comparte

La Comisión Especial Investigadora (CEI) del megaincendio en la Región de Valparaíso aprobó este lunes tres capítulos de su informe final, acusando que habría “negligencias graves e inexcusables de CONAF” durante la emergencia.

Al respecto, el presidente de la CEI, diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), detalló que “votamos tres capítulos del informe de la Comisión Especial Investigadora: El referido a incendios forestales, a coordinación y evacuación; pero solamente una de las conclusiones que incluyen responsabilidades de las instituciones, que es Conaf”.

En ese sentido, señaló “lo que ha planteado la CEI es que existen negligencias graves e inexcusables que podrían constituir eventualmente delitos en una serie de materias”.

Sobre lo anterior, ejemplificó “no haber monitoreado de forma aérea el incendio posterior a las 15:50 horas. No haber magnificado las indicaciones de Charlie Torre que había indicado a las 15:35 que el fuego iba a Viña del Mar con rápido avance”.

De la misma manera, señaló que “el sobrevuelo entre 17:25 y 18:15 había informado desde las 17:40 desde el avión que el incendio estaba a un kilómetro de Pompeya sur, tiempo más que suficiente para haber alertado al Comité de Alerta Temprana (CAT), y con ello haber despachado alerta SAE mucho más anticipadamente, entendiendo que recién fueron despachadas a las 18:36.

“Es decir, hubo 56 minutos antes del despacho de la alerta SAE la información de que el fuego estaba a un kilómetro de Pompeya Sur, donde hubo muchos fallecidos”, precisó.

Consultado por las responsabilidades de Conaf, Senapred y de la Delegación Presidencial Regional, el parlamentario respondió que “el plan regional de emergencia y los expertos que escuchamos en la CEI nos manifestaron que el puesto de mando unificado es equivalente a una COGRID, producto de que en él están las autoridades -tanto del mando de autoridad, mando técnico, como el mando de coordinación- suficientes para tomar las decisiones en la emergencia propiamente tal”.

“Haber convocado un COGRID en el mismo horario, no hubiera aportado nada. De hecho, los bomberos que escuchamos en la CEI transversalmente dijeron que eran inútiles los COGRID”, agregó.

Igualmente, indicó que “había un puesto de mando unificado constituido al que desde la Delegación Presidencial Regional se apersonaron tardíamente, se convocó una reunión de coordinación que es equivalente en estado de emergencia a un COGRID donde estaban las autoridades para tomar las decisiones que no fueron tomadas en el espacio mandatado para hacerlo, de acuerdo a la normativa existente”.

Por lo anterior, manifestó que “creo que el punto de haber citado más tempranamente el COGRID va en la línea correcta y no hacer un juicio a un preinforme que -por lo menos yo querría destacar su objetividad- ninguno de los hechos expuesto allí, y que anteceden las conclusiones, ha sido tratado de criticar”.

“No entrega responsabilidades a personas, sino que a autoridades, que no es lo mismo. Se votaron responsabilidades de las autoridades de CONAF y quedaron pendientes las responsabilidades de la Delegación Presidencial Regional y de Senapred. Lamentablemente, no se alcanzaron a votar por lo extensa de la sesión y la discusión que se produjo”, añadió.

Lagomarsino por eventual citación de ministra Vallejo a CEI por Megaincendio

En cuanto a la ministra Vallejo, señaló que “desde la oposición plantearon que fuera citada, al igual como se planteó que se citaran múltiples ministros de Estado. Citamos dos veces al ministro de Agricultura, citamos a la ministra de Obras Públicas, a la ministra Toá, al subsecretario Monsalve, también a la ministra de Desarrollo Social, entre otras tantas autoridades nacionales”.

En ese contexto, aseguró “nada va a quedar excluido, todo va a ser debatido y, eventualmente, votado para tener un informe consolidado, en el cual hay muchas instituciones. Esta no es una CEI habitual en la cual hay una institución cuestionada, o un ministerio, o los servicios dependientes del ministerio. Aquí hay una decena de ministerios”.

“Aquí hubo una ensalada de ministros de Estado que llevaron a una descoordinación tremenda los días posteriores a la emergencia del megaincendio. No cuestiono las buenas intenciones que tenían cada uno de ellos de aportar a la emergencia, pero claramente en el deber de coordinación de las instituciones del Estado uno hubiera esperado que hubieran estado más coordinados. De hecho, y fuera de haber pasado inadvertido el cargo de la ministra Vallejo, una vez que llegó, se vio un poco más coordinado a los ministros porque antes era prácticamente una ensalada”, complementó.

Finalmente se le preguntó por la propuesta sobre la “negligencia inexcusable por parte de la CONAF que podría constituir delitos”, ante lo que señaló que “eso no me corresponde a mí plantearlo. Por eso mismo, como Comisión acordamos una redacción en esos términos de ‘eventualmente delitos’. No me corresponde plantearlo así de tajantemente. La misma Comisión acordó ponerlo en esos términos de ‘eventuales delitos’ justamente para que este poder del Estado no se entrometa en otro que es el Poder Judicial”.