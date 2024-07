Comparte

Este domingo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a su intención de ser candidato presidencial y a la posibilidad de que se realicen primarias en la oposición.

En primer lugar, la autoridad descartó que exista algún tipo de conflicto con la alcaldesa de Providencia y también aspirante al sillón de La Moneda, Evelyn Matthei.

“La competencia no significa agresiones, yo nunca me he referido a un tema personal, simplemente tenemos énfasis distintos y es legítimo”, explicó en conversación con Mesa Central de T13.

“El país fue más próspero, tuvo una democracia de mejor calidad, cuando la Concertación encontró un mecanismo que sus liderazgos se sucedían unos con otros, competían sin agredirse”, afirmó.

“Encontrar un camino de salida para la crisis de Chile, no lo resuelve ni un hombre ni una mujer en un periodo, se requieren entre 8 y 12 años. Alguien que diga vote por mí, yo resolveré todos los problemas, está faltando a la verdad”, sentenció.

“En el caso de la derecha, no se va a entender que queramos promover la libertad si tomamos la decisión entre cuatro paredes. Las primarias permiten no solamente descubrir nuevos liderazgos, sino fijar ideas para lo que viene”, afirmó.