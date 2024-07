Comparte

Este lunes diputadas de RN emplazaron a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a “dejar la soberbia” y disculparse públicamente con el excabo Sebastián Zamora, tras ser absuelto en el caso Pionono

La jefa de la bancada de RN, Ximena Ossandón, dijo que “es peligroso el camino que quiere tomar la ministra Vallejo de recurrir al contexto para justificar persecuciones. Las atrocidades más grandes se han cometido a lo largo de la historia, justificándose en el contexto, y de eso saben mucho los comunistas”.

“Acá, sencillamente, hubo un concierto de agentes estatales, particularmente parlamentarios, que se encargaron de subir la temperatura y salir sin prudencia ni rigor alguno a condenar a carabineros y denunciar livianamente violaciones a los DD.HH”, declaró.

“Lo irónico es que fueron ellos, desde el entonces diputado Boric, la ministra Vallejo y muchos funcionarios que hoy ocupan el gobierno, los que imputaron impunemente delitos desde su calidad de agentes estatales, con la intención evidente de desestabilizar a un gobierno democrático a través de erosionar la autoridad policial”, afirmó.

Mientras que para la diputada Camila Flores, la posición de la secretaria de Estado “la soberbia de la ministra Vallejo la sobrepasa, refleja la nula capacidad de autocrítica, muy propia de los comunistas. No le permite ver más allá; ser humilde; hacer una pausa y pedir perdón, que es lo que ella tiene que hacer”.

“Se han viralizado sus palabras a propósito de inmediatamente inculpar a Sebastián Zamora como que tuvo la intención de tirar a una persona, tuvo la intención de matar a una persona y se ha comprobado que él no lanzó a nadie, que no quiso matar a nadie, que es inocente”, agregó.

“Los dichos de la ministra Vallejo son una prueba más de la superioridad moral que cree tener este Gobierno, incapaz de reconocer errores”, dijo por su parte la diputada por Atacama, Sofía Cid.

“El ex cabo Zamora fue acusado injustamente por el Presidente y sus ministros más cercanos, y lo que corresponde es que pidan disculpas. No pueden excusarse diciendo que el contexto de la época los hizo actuar así, porque no hay contexto que justifique acusar a un hombre inocente, sin pruebas y solo pensando en ganar un par de votos”, declaró.

En la misma línea, la diputada Marcia Raphael enfatizó que lo corresponde “es que el Presidente Boric y (la ministra) Vallejo pidan disculpas públicas por el daño a la honra que provocaron al cabo Zamora”.

“Fueron absolutamente irresponsables en el estallido en donde acusaron de manera sistemática a nuestros carabineros de situaciones que hoy se empiezan a despejar y lo que corresponde es que pidan perdón”, añadió.