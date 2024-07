Comparte

El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Presidente de la República, Gabriel Boric, disolver el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Bajo esa línea, sostiene que este organismo, se ha convertido en un ente político partidista que socava la seguridad jurídica del Estado. Además, señalan que existen otros órganos capacitados para cumplir con la labor tutelar y normativa de los derechos humanos.

Al respecto, el legislador Arroyo, impulsor del proyecto que busca disolver el INDH, expresó que el organismo es un ente partidista. “Ha favorecido desde su inicio una visión política particular, lo que es inaceptable en un organismo estatal cuyo objetivo debería ser imparcial”.

Cabe señalar que, entre las funciones del INDH se incluyen elaborar informes anuales sobre la situación nacional de derechos humanos y hacer recomendaciones al gobierno y organismos internacionales como la ONU y la OEA.

El INDH también puede actuar como querellante en tribunales. Lo cual, a juicio del parlamentario, a menudo genera una desigualdad de recursos entre las partes involucradas.

Diputado presenta proyecto pidiendo disolver el INDH

“Es injusto que un individuo deba enfrentar en tribunales a múltiples querellantes, incluidos organismos estatales, debilitando su capacidad de defensa”, comentó.

Sumado a lo anterior, la crítica hacia el INDH no es solo política, sino también administrativa. Esto luego de las declaraciones de su ex director, Sergio Micco Aguayo, han puesto en evidencia las presiones políticas dentro del organismo, indicó Arroyo.

“Las denuncias de Micco muestran claramente cómo las decisiones del INDH se desvían por intereses políticos, alejándose de su misión técnica”, agregó el diputado.

Otro punto de controversia es la pretendida autonomía del INDH para no rendir cuentas sobre sus gastos. “El INDH se escuda en su autonomía para evitar la fiscalización de esta Cámara, lo que demuestra una falta de respeto a la legalidad y a la transparencia”.

“Un organismo tan criticado y con evidentes falencias no puede tener un lugar en la nueva Constitución sin poner en riesgo la seguridad jurídica del país”, afirmó el diputado.

El proyecto de resolución también subraya que, de acuerdo al diputado, otros organismos ya cumplen con la labor de tutelar los derechos humanos, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

“Estos órganos son suficientes para proteger los derechos humanos en Chile, sin la necesidad de un INDH politizado”, sostuvo el congresista.

Finalmente, el parlamentario hizo hincapié en que a pesar de haberlo solicitado, no ha existido pronunciamiento sobre la grave vulneración a los derechos humanos cometidos por otros agentes del Estado, como los servicios de salud, y que no han resuelto un derecho fundamental como es el acceso a la atención en salud de calidad y oportunidad, situación que se refleja en las largas listas de espera aún no resueltas.