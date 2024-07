Comparte

La oposición reaccionó al viaje de la subsecretaria de Relaciones Exteriores a Costa Rica para formalizar la solicitud de extradición de Maickel Villegas. El aprehendido es sindicado como presunto implicado en el secuestro y asesinato del exmilitar venelozano, Ronald Ojeda.

El diputado Stephan Schubert (ind-Rep) destacó la coordinación entre Chile y Costa Rica. “Resulta muy importante para la investigación que se está llevando en Chile respecto del secuestro y asesinato del ex teniente Ojeda, que las autoridades hayan podido detenerlo en Costa Rica, a uno de los sospechosos”, indicó.

Extradición de Maickel Villegas a Chile

“Esperamos que el gobierno realice todas las gestiones tendientes a obtener y lograr su extradición hacia Chile y no hacia otro lugar. Para eso también nos parece importante que Cancillería realice aquellas gestiones. Si efectivamente va a viajar la subsecretaria en las próximas horas para lograr esa extradición, nos parece que es relevante”.

En ese sentido, fustigó que “en este caso en particular no hemos tenido colaboración alguna por parte de Venezuela. Y es importante esclarecer la verdad de ese hecho y poder también tener la certeza que nuestro país no va a volver a actuar agentes de una dictadura como la de Venezuela. Porque nuestro país es soberano y tiene que resguardarse de aquellas intervenciones como la que habría ocurrido”, añadió.

Por su parte, la diputada Catalina del Real (ind-Rep), calificó como “fundamental” el trabajo que pueda realizar la autoridad. “Es fundamental que la subsecretaria de La Fuente logre buenos dividendos políticos en su viaje a Costa Rica para extraditar de una vez por todo a uno de los criminales contratado por la dictadura de Maduro en el crimen contra el ex militar Ronald Ojeda. Para nosotros es muy importante que Maickel Villegas esté en Chile entregando todos los detalles del asesinato, pague su crimen acá en el país y cómo fue su coordinación. Y también nos cuenta por donde se arrancó del país. Necesitamos identificar los pasos fronterizos no regulados para así empezar a reforzar también nuestras fronteras.