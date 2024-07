Comparte

En conversación con La Mañana de Agricultura, el diputado de RN, Diego Schalper, abordó las cuestionadas elecciones de Venezuela y emplazó al oficialismo en Chile a no tener un “doble estándar” y definir su postura tras el resultado de las votaciones.

“Yo valoro la declaración del Presidente de la República de Chile, cuando dice que ‘no vamos a aceptar un resultado que no sea verificable’, pero no se puede quedar hasta ahí. Hay que ejercer por lo pronto algunas acciones”, señaló.

“Yo por lo pronto he planteado que el Gobierno de Chile le solicite al Consejo Permanente de la OEA, que convoque una reunión de cancilleres y que derive en una misión diplomática hacia Venezuela, tal como ocurrió el 2019 en Bolivia. Eso derivó en constatar un fraude e hizo insostenible la posición de Evo Morales”, advirtió.

“Si queremos hacer declaraciones firmes, eso tiene que traducirse en acciones concretas. Otro elemento clave es cómo se convive en el corazón del Gobierno con el Partido Comunista, que ha salido a respaldar el triunfo de Nicolás Maduro, cuando el Gobierno dice que no es verificable el resultado”, añadió.

“Da la impresión de que la alfombra no combina con la cortina. O tenemos consistencia en los planteamientos, o después no hay posibilidad de credibilidad. Lo que pido es que el Gobierno no se quede en las declaraciones. Desde la oposición no lo vamos a permitir, que no tengan este doble estándar, donde una parte del Gobierno sale en una posición y otra parte en otra”, sentenció.

“Desde el Congreso vamos a hacer todas las acciones pertinentes para presionar una posición firme y clara de la Cancillería“, adelantó el diputado.

“Es un hecho de la causa que las elecciones se verificaron, eso no tiene nada de menor, porque habíamos varios que pensábamos que no iban a haber elecciones. Como ya existieron las elecciones y al menos un 30% de las actas de escrutinio, que dan cuenta de una abrumadora victoria del candidato opositor, eso ya es un hecho que la dictadura no puede desconocer”, afirmó.



“Eso produce una escala en donde va a ser muy difícil para ciertas personas decirse democráticas de ahora en adelante, si respaldan eso. Yo pienso en Marco Enríquez-Ominami, que figura allá en Caracas. ¿Se va a prestar para esta pantomima?. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Chile, va a exigir en el Consenso de Brasilia, que el Presidente Lula se pronuncie?”, cuestionó.

“Si el Presidente Lula no se pronuncia, él va a ser cómplice pasivo de un fraude electoral en Venezuela. ¿Qué pasa con el Gobierno de Chile respecto de su posición bilateral con el Gobierno de Venezuela?“, declaró.

“¿Vamos a seguir aceptando que aquí hay un embajador en Chile, de un país, de un Gobierno que claramente se ha tornado antidemocrático, ya de manera explícita?“, añadió.

“Yo por eso valoro tanto lo que ha hecho la oposición venezolana. En el minuto en el que se han verificado las elecciones y que se cuenta al menos con el 30% de esas actas, ya es un hecho indesmentible de que aquí hay una situación irregular”, destacó.

“Eso pone en posición a la comunidad internacional y al Gobierno de Chile de tener que hacer cosas. Si no las hace, queda en calidad de cómplice pasivo del fraudulento proceso que han vivido los venezolanos“, adelantó.

“Lo bonito de la vida es que la gente es más lo que hace que lo que dice. Está muy bien que el Presidente Boric haga ese tweet, pero, ¿Qué va a hacer respecto de la OEA, respecto del Consejo de Brasilia y respecto de la relación diplomática con Venezuela?”, señaló.

“No sacamos nada con hacer tweets grandilocuentes, ¿Qué va a hacer Marco Enríquez-Ominami? ¿Qué va a hacer la coalición de Gobierno en esta relación que mantiene con el Partido Comunista?”, afirmó.

“Muchas veces la izquierda sentía una especie de superioridad moral en materia democrática, producto de la historia de nuestro país. Ahora esa superioridad moral está puesta en tela de juicio. Si no mantienen una conduta coherente, fácilmente los vamos a poder llamar el día de mañana, desde la derecha, como antidemocráticos”, cerró.

